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  • Азмун перестанет считаться легионером в России, если Иран войдет в Евразийский союз

Азмун перестанет считаться легионером в России, если Иран войдет в Евразийский союз

16 февраля 2021, 12:16
11

Спортивный юрист Михаил Прокопец рассказал, что нападающий «Зенита» Сердар Азмун может перестать считаться легионером в РПЛ.

«Все мы знаем, что в России перестали считаться легионерами спортсмены из стран, входящих в Евразийский экономический союз.

Если Иран в ближайшее время войдeт в ЕАЭС, то нападающий «Зенита» Сердар Азмун перестанет считаться легионером в чемпионате России», – рассказал Прокопец «Чемпионату».

  • Азмун лидирует в списке бомбардиров текущего сезона РПЛ. На его счету 11 голов.
  • Контракт иранца с «Зенитом» истекает летом 2022 года.
  • Его рыночная стоимость – 23 миллиона евро.

Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Зенит Иран Россия Азмун Сердар
Комментарии (11)
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Алехсбургер.
1613467177
это прорыв.
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Lester84
1613467678
Такими темпами он может остаться в РПЛ до конца карьеры)))
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Боцман59rus
1613469682
Зачем усложнять, пусть фамилию мужа берет и делов то
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McDuff
1613471817
жду, когда Бразилия войдет в союз
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absent32
1613473722
нахлынет теперь немалое количество иранских футболистов в Россию
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Plyash
1613477055
Пусть лучше натурализуется.Рукастого Дзюбу в сборной заменит...
Ответить
NewLife
1613479022
А Узбекистан забыли для спартаковца Урунова ?
Ответить
ilichkadr
1613541018
Пора всем гастарбайтерам выдать российский паспорт. P.S. Идиоты........иного слова не подберешь.
Ответить
paracetamol
1613554323
Ахмуну пора уже российский паспорт дать и без очереди. Всю жисть в Рашке играет!
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zigbert
1613566618
Чем больше присоединим таких стран, тем больше будет выбор.
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