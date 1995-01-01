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    Азмун перестанет считаться легионером в России, если Иран войдет в Евразийский союз

    Спортивный юрист Михаил Прокопец рассказал, что нападающий «Зенита» Сердар Азмун может перестать считаться легионером в РПЛ.

    «Все мы знаем, что в России перестали считаться легионерами спортсмены из стран, входящих в Евразийский экономический союз.

    Если Иран в ближайшее время войдeт в ЕАЭС, то нападающий «Зенита» Сердар Азмун перестанет считаться легионером в чемпионате России», – рассказал Прокопец «Чемпионату».

    • Азмун лидирует в списке бомбардиров текущего сезона РПЛ. На его счету 11 голов.
    • Контракт иранца с «Зенитом» истекает летом 2022 года.
    • Его рыночная стоимость – 23 миллиона евро.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 12:16
    Комментарии11
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      Рейтинг: +2669

      absent32 13 минут назад

      нахлынет теперь немалое количество иранских футболистов в Россию

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +258

      McDuff 45 минут назад

      жду, когда Бразилия войдет в союз

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: -9

      БУДУЛАЙ ГАЙКИН 59 минут назад

      Позор газовой лиги и дырозениту

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +20502

      Боцман59rus 1 час назад

      Зачем усложнять, пусть фамилию мужа берет и делов то

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +2621

      Бомбардиръ 1 час назад

      Хрюшки перестанут считаться легионерами в России, если Спартак выйдет из Ховрязийского союза)

      -2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +13388

      alarm 1 час назад

      только вот незадача - азмун в самое ближайшее время, скорее всего, уйдёт в европу, принеся зениту кучу денег, что вызовет солидное возгорание в районе тарасофки))

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: -9

      БУДУЛАЙ ГАЙКИН > alarm 58 минут назад

      В европу куда? там где весь шлак бомжарский играет?

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +5237

      Lester84 1 час назад

      Такими темпами он может остаться в РПЛ до конца карьеры)))

      4
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      Рейтинг: +1564

      Алехсбургер. 2 часа назад

      это прорыв.

      3
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      Рейтинг: +15493

      vladimir-7 > Алехсбургер. 1 час назад

      ...и рывок

      2
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      Рейтинг: -1316

      Бoрат > Алехсбургер. 38 минут назад

      И успех российской дипломатии . Гыгыгы .

      1
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