Азмун перестанет считаться легионером в России, если Иран войдет в Евразийский союз

Спортивный юрист Михаил Прокопец рассказал, что нападающий «Зенита» Сердар Азмун может перестать считаться легионером в РПЛ.
«Все мы знаем, что в России перестали считаться легионерами спортсмены из стран, входящих в Евразийский экономический союз.
Если Иран в ближайшее время войдeт в ЕАЭС, то нападающий «Зенита» Сердар Азмун перестанет считаться легионером в чемпионате России», – рассказал Прокопец «Чемпионату».
- Азмун лидирует в списке бомбардиров текущего сезона РПЛ. На его счету 11 голов.
- Контракт иранца с «Зенитом» истекает летом 2022 года.
- Его рыночная стоимость – 23 миллиона евро.
Источник: «Чемпионат»