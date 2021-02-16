Азмун перестанет считаться легионером в России, если Иран войдет в Евразийский союз

Спортивный юрист Михаил Прокопец рассказал, что нападающий «Зенита» Сердар Азмун может перестать считаться легионером в РПЛ.

«Все мы знаем, что в России перестали считаться легионерами спортсмены из стран, входящих в Евразийский экономический союз.

Если Иран в ближайшее время войдeт в ЕАЭС, то нападающий «Зенита» Сердар Азмун перестанет считаться легионером в чемпионате России», – рассказал Прокопец «Чемпионату».