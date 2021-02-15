Mundo Deportivo: Неймар лично убеждал Месси перейти в «ПСЖ»

Забавно конечно, но посмотрим что из этого получится)
Нападающий «ПСЖ» Неймар помогает своему клубу заполучить капитана «Барселоны» Лионеля Месси.
Как сообщает Mundo Deportivo со ссылкой на L'Equipe, несколько дней назад бразилец звонил аргентинцу и рассказывал ему о достоинствах команды и жизни в Париже.
- Летом Месси станет свободным агентом, если «Барса» не убедит его продлить контракт.
- Неймар выступал за каталонский клуб с 2013 по 2017 год, после чего ушел в «ПСЖ».
- Французскому гранду придется продать Килиана Мбаппе, чтобы подписать Месси.