Mundo Deportivo: Неймар лично убеждал Месси перейти в «ПСЖ»

Нападающий «ПСЖ» Неймар помогает своему клубу заполучить капитана «Барселоны» Лионеля Месси.
Как сообщает Mundo Deportivo со ссылкой на L'Equipe, несколько дней назад бразилец звонил аргентинцу и рассказывал ему о достоинствах команды и жизни в Париже.
- Летом Месси станет свободным агентом, если «Барса» не убедит его продлить контракт.
- Неймар выступал за каталонский клуб с 2013 по 2017 год, после чего ушел в «ПСЖ».
- Французскому гранду придется продать Килиана Мбаппе, чтобы подписать Месси.
Источник: Mundo Deportivo