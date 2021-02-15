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    Mundo Deportivo: Неймар лично убеждал Месси перейти в «ПСЖ»

    Нападающий «ПСЖ» Неймар помогает своему клубу заполучить капитана «Барселоны» Лионеля Месси.

    Как сообщает Mundo Deportivo со ссылкой на L'Equipe, несколько дней назад бразилец звонил аргентинцу и рассказывал ему о достоинствах команды и жизни в Париже.

    • Летом Месси станет свободным агентом, если «Барса» не убедит его продлить контракт.
    • Неймар выступал за каталонский клуб с 2013 по 2017 год, после чего ушел в «ПСЖ».
    • Французскому гранду придется продать Килиана Мбаппе, чтобы подписать Месси.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Mundo Deportivo

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +32

      Venom888 26 минут назад

      Забавно конечно, но посмотрим что из этого получится)

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