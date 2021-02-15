Mundo Deportivo: Неймар лично убеждал Месси перейти в «ПСЖ»

Нападающий «ПСЖ» Неймар помогает своему клубу заполучить капитана «Барселоны» Лионеля Месси.

Как сообщает Mundo Deportivo со ссылкой на L'Equipe, несколько дней назад бразилец звонил аргентинцу и рассказывал ему о достоинствах команды и жизни в Париже.