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    Товарищеский матч. «Рубин» и «Урал» сыграли вничью в матче с тремя удалениями

    «Рубин» сыграл вничью с «Уралом» в товарищеском матче на зимнем сборе в турецком Белеке. Команды не смогли отличиться.

    Главный арбитр встречи удалил сразу трех футболистов. На 67-й минуте в результате стычки были удалены полузащитник «Рубина» Денис Макаров и хавбек «Урала» Рамазан Гаджимурадов, а на 87-й минуте вторую желтую карточку получил защитник «Урала» Денис Кулаков.

    По договоренности между клубами, удаленных игроков можно было заменить, и игра продолжилась в формате 11 на 11.

    Товарищеский матч

    Рубин – Урал – 0:0

    Удаления: Макаров, 67 – Гаджимуратов, 67; Кулаков, 87.

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    Источник: Бомбардир.ру

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