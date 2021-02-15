Товарищеский матч. «Рубин» и «Урал» сыграли вничью в матче с тремя удалениями

«Рубин» сыграл вничью с «Уралом» в товарищеском матче на зимнем сборе в турецком Белеке. Команды не смогли отличиться.

Главный арбитр встречи удалил сразу трех футболистов. На 67-й минуте в результате стычки были удалены полузащитник «Рубина» Денис Макаров и хавбек «Урала» Рамазан Гаджимурадов, а на 87-й минуте вторую желтую карточку получил защитник «Урала» Денис Кулаков.

По договоренности между клубами, удаленных игроков можно было заменить, и игра продолжилась в формате 11 на 11.

Товарищеский матч

Рубин – Урал – 0:0

Удаления: Макаров, 67 – Гаджимуратов, 67; Кулаков, 87.