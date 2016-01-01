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    Сульшер: «МЮ» не даст «Сити» уйти в отрыв, мы не отдадим титул так рано»

    Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле-Гуннар Сульшер дал комментарий после матча 24-го тура АПЛ с «Вест Бромвичем».

    • «МЮ» сыграл вничью со счетом 1:1.
    • Отставание от лидирующего «Манчестер Сити» – семь очков.

    «МЮ» должен играть лучше, но сегодня у нас получился плохой старт. У нас было 90 минут для исправления ситуации, но мы не могли найти нужный ритм до конца первого тайма.

    Мы не позволим «Манчестер Сити» уйти в отрыв, у нас скоро с ними игра. Мы не отдадим титул так рано», – сказал Сульшер.

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    Источник: BBC

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