Сульшер: «МЮ» не даст «Сити» уйти в отрыв, мы не отдадим титул так рано»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле-Гуннар Сульшер дал комментарий после матча 24-го тура АПЛ с «Вест Бромвичем».

«МЮ» сыграл вничью со счетом 1:1.

Отставание от лидирующего «Манчестер Сити» – семь очков.

«МЮ» должен играть лучше, но сегодня у нас получился плохой старт. У нас было 90 минут для исправления ситуации, но мы не могли найти нужный ритм до конца первого тайма.

Мы не позволим «Манчестер Сити» уйти в отрыв, у нас скоро с ними игра. Мы не отдадим титул так рано», – сказал Сульшер.