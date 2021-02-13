«Ливерпуль», «Челси» после отказа Упамекано переключились на его партнера Конате

Новой трансферной целью «Челси» и «Ливерпуля» в центр обороны стал защитник «Лейпцига» Ибраима Конате. Это случилось после отказа другого футболиста немцев Дайота Упамекано, решившего продолжить карьеру в «Баварии».

Также Конате интересен «Манчестер Юнайтед». 21-летний француз Конате стоит на рынке 35 миллионов евро.