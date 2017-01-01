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    «Ливерпуль», «Челси» после отказа Упамекано переключились на его партнера Конате

    Новой трансферной целью «Челси» и «Ливерпуля» в центр обороны стал защитник «Лейпцига» Ибраима Конате. Это случилось после отказа другого футболиста немцев Дайота Упамекано, решившего продолжить карьеру в «Баварии».

    Также Конате интересен «Манчестер Юнайтед». 21-летний француз Конате стоит на рынке 35 миллионов евро.

    • Конате в сезоне Бундеслиги провел 7 матчей, забил гол.
    • Конате играет в Лейпциге с 2017 года.
    • «Лейпциг» занимает в Бундеслиге 2-е место.

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    Источник: твиттер Кристиана Фалька

    Глава футбольного отдела издания Sport Bild. Аудитория в твиттере - 56,6 тысячи подписчиков.

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