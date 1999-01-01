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    Вандерсон: «Мне поступили предложения от «Эвертона» и «Спортинга», но я сфокусирован на «Краснодаре»

    Полузащитник «Краснодара» Вандерсон прокомментировал информацию об интересе к нему из Европы.

    «Слухи про «Спортинг» и «Эвертон»? Бывает. Предложения от этих команд действительно поступали, их представители проявляли активность, как часто бывает в тех случаях, когда футболист заметен в каком-то чемпионате.

    Но у меня с «Краснодаром» контракт до 2024 года, сфокусирован только на нем», – сказал бразилец.

    • Вандерсон выступает за «Краснодар» с 2017 года.
    • В его активе 16 голов и 19 ассистов в 116 матчах.
    • Рыночная стоимость хавбека – 11 миллионов евро.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «Матч ТВ»

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    Сегодня, 12:23
    Комментарии3
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      Рейтинг: +1527

      Retiremen_VMF 52 минуты назад

      Брали когда еще результат был не стабильным. Отец просил тогда еще не делать скоропалительных выводов и был прав. Подождали когда заиграет, а не продали и все, получи команда качественного игрока и не на один сезон. Парень правильно воспитан, за добро, добром!

      0
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      Рейтинг: +726

      Юрэс 1 час назад

      МОЛОДЧИК !!!! Не .....дон меркантильный как другие

      1
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      Рейтинг: +5886

      владимир миронов 2 часа назад

      Куда уходить? Болельщики любят, в команде уважают, материально не обижен. От добра добра не ищут.

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