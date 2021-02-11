Вандерсон: «Мне поступили предложения от «Эвертона» и «Спортинга», но я сфокусирован на «Краснодаре»

Полузащитник «Краснодара» Вандерсон прокомментировал информацию об интересе к нему из Европы.

«Слухи про «Спортинг» и «Эвертон»? Бывает. Предложения от этих команд действительно поступали, их представители проявляли активность, как часто бывает в тех случаях, когда футболист заметен в каком-то чемпионате.

Но у меня с «Краснодаром» контракт до 2024 года, сфокусирован только на нем», – сказал бразилец.