Вандерсон: «Мне поступили предложения от «Эвертона» и «Спортинга», но я сфокусирован на «Краснодаре»

Полузащитник «Краснодара» Вандерсон прокомментировал информацию об интересе к нему из Европы.
«Слухи про «Спортинг» и «Эвертон»? Бывает. Предложения от этих команд действительно поступали, их представители проявляли активность, как часто бывает в тех случаях, когда футболист заметен в каком-то чемпионате.
Но у меня с «Краснодаром» контракт до 2024 года, сфокусирован только на нем», – сказал бразилец.
- Вандерсон выступает за «Краснодар» с 2017 года.
- В его активе 16 голов и 19 ассистов в 116 матчах.
- Рыночная стоимость хавбека – 11 миллионов евро.
Источник: «Матч ТВ»