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Крыховяк: «Локомотив» обязан быть выше в таблице»

10 февраля 2021, 11:17
6

Полузащитник «Локомотива» Гжегож Крыховяк прокомментировал выступление команды в нынешнем сезоне чемпионата России.

– «Локомотив» сейчас восьмой. Насколько это ниже вашего потенциала?

– Даже с поправками на коронавирус и тяжелый еврокубковый график мы обязаны быть в таблице намного выше. И никто кроме нас в этом восьмом месте не виноват. Должны были работать больше и лучше.

– Насколько повлияла на результаты обстановка, приведшая к смене руководства клуба?

– Нельзя отрицать, что это большая встряска для команды и игроков. Конечно, мы чувствовали: что-то происходит. Ощущали напряжение между болельщиками и руководством, но это не отменяло наших прямых обязанностей. Считаю, не мне обсуждать такое. Мое дело тренироваться и играть.

– Уже встречались с новым руководством клуба?

– Да, была встреча на сборах. Здесь, в Марбелье.

– Что узнали о целях команды на остаток сезона?

– Что должны стать сильнее, чем до Нового года, и побороться за еврокубки. Судя по тому, как работаем на сборах, это выполнимо.

  • «Локо» занимает восьмое место в РПЛ, отставая от лидирующего «Зенита» на 13 очков.
  • Первый официальный матч команда проведет 21 февраля – с «Тамбовом» в Кубке России.

Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Локомотив Крыховяк Гжегож
Комментарии (6)
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zra78
1612948107
Естественно выполнима,даже в тройку реально....
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Plyash
1612957559
Ну раз "обязан",так играйте,кто вам мешает.Чего воздух сотрясать.
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PAREVG.
1612992247
Гжегош, какое выше, с дырявой обороной, где вечно пожарящий Мурило является игроком основного состава, и совсем без нападения - эта миссия невыполнима. Эдер - бесполезен как и Федя, Лисаковичу - тренер не доверяет, Камано - вообще к лавке прирос... Один Антон остается, и, может Зе восстановится, и то не факт.
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isakkobelini
1613019247
Честно сказать слабо верится, у локо всегда весна проходит тяжело. думаю придет 5-ым. Хотя желаю быть в тройке.
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