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    Крыховяк: «Локомотив» обязан быть выше в таблице»

    Полузащитник «Локомотива» Гжегож Крыховяк прокомментировал выступление команды в нынешнем сезоне чемпионата России.

    – «Локомотив» сейчас восьмой. Насколько это ниже вашего потенциала?

    – Даже с поправками на коронавирус и тяжелый еврокубковый график мы обязаны быть в таблице намного выше. И никто кроме нас в этом восьмом месте не виноват. Должны были работать больше и лучше.

    – Насколько повлияла на результаты обстановка, приведшая к смене руководства клуба?

    – Нельзя отрицать, что это большая встряска для команды и игроков. Конечно, мы чувствовали: что-то происходит. Ощущали напряжение между болельщиками и руководством, но это не отменяло наших прямых обязанностей. Считаю, не мне обсуждать такое. Мое дело тренироваться и играть.

    – Уже встречались с новым руководством клуба?

    – Да, была встреча на сборах. Здесь, в Марбелье.

    – Что узнали о целях команды на остаток сезона?

    – Что должны стать сильнее, чем до Нового года, и побороться за еврокубки. Судя по тому, как работаем на сборах, это выполнимо.

    • «Локо» занимает восьмое место в РПЛ, отставая от лидирующего «Зенита» на 13 очков.
    • Первый официальный матч команда проведет 21 февраля – с «Тамбовом» в Кубке России.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «Матч ТВ»

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    Сегодня, 11:17
    Комментарии1
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      Рейтинг: +27307

      zra78 1 час назад

      Естественно выполнима,даже в тройку реально....

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