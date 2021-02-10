Крыховяк: «Локомотив» обязан быть выше в таблице»

Полузащитник «Локомотива» Гжегож Крыховяк прокомментировал выступление команды в нынешнем сезоне чемпионата России.

– «Локомотив» сейчас восьмой. Насколько это ниже вашего потенциала?

– Даже с поправками на коронавирус и тяжелый еврокубковый график мы обязаны быть в таблице намного выше. И никто кроме нас в этом восьмом месте не виноват. Должны были работать больше и лучше.

– Насколько повлияла на результаты обстановка, приведшая к смене руководства клуба?

– Нельзя отрицать, что это большая встряска для команды и игроков. Конечно, мы чувствовали: что-то происходит. Ощущали напряжение между болельщиками и руководством, но это не отменяло наших прямых обязанностей. Считаю, не мне обсуждать такое. Мое дело тренироваться и играть.

– Уже встречались с новым руководством клуба?

– Да, была встреча на сборах. Здесь, в Марбелье.

– Что узнали о целях команды на остаток сезона?

– Что должны стать сильнее, чем до Нового года, и побороться за еврокубки. Судя по тому, как работаем на сборах, это выполнимо.