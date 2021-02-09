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    «Не понял, что это было». Понсе – о переходе Кокорина из «Спартака» в «Фиорентину»

    Нападающий «Спартака» Эсекьель Понсе прокомментировал переход Александра Кокорина в «Фиорентину».

    «Честно, я так и не понял, что это было. Он пришел летом, совсем немного поиграл, а перед обедом на сборе встал и сказал: «Ребят, я уезжаю в «Фиорентину». Мы удивились, потому что все произошло слишком быстро и неожиданно.

    Но в любом случае я запомню Кокорина как хорошего парня и игрока. На тренировках он показал, на что способен. Желаю, чтобы у него все получилось в Серии А», – сказал Понсе в интервью Sport24.

    • В дебютном матче Кокорина «Фиорентина» проиграла дома «Интеру» (0:2).
    • 14 февраля «Фиорентина» сыграет с «Сампдорией».
    • Итальянцы купили игрока у «Спартака» за 4,5 миллиона евро.

    Понсе – о штрафах в «Спартаке»: «Одна минута опоздания стоит 100 евро. Я пару раз попадался»

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    Источник: Sport24

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    Сегодня, 11:37
    Комментарии4
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      Рейтинг: +12016

      KLIM777 35 секунд назад

      «Не понял, что это было». Понсе – о своем переходе в «Спартак».

      «Честно, я так и не понял, что это было. Лежу на пляже, подошли двое в красно-белых масках и сказали - "Ты почему в номере мусор раскидал и не убрал? Ведешь себя, как свинья. В Спартак!".

      0
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    • ...
      Рейтинг: +5246

      vladik12 6 минут назад

      "Фиорентина" после дебюта Кокориньо думает так же.

      2
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      Рейтинг: +2609

      Бомбардиръ 19 минут назад

      Это был экспорт окорока в Италию. А ты, пончик, остался в Пищевике)

      2
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      Рейтинг: +15245

      vladimir-7 > Бомбардиръ 11 минут назад

      ...в свинарнике.

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