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  • «Не понял, что это было». Понсе – о переходе Кокорина из «Спартака» в «Фиорентину»

«Не понял, что это было». Понсе – о переходе Кокорина из «Спартака» в «Фиорентину»

9 февраля 2021, 11:37
11

Нападающий «Спартака» Эсекьель Понсе прокомментировал переход Александра Кокорина в «Фиорентину».

«Честно, я так и не понял, что это было. Он пришел летом, совсем немного поиграл, а перед обедом на сборе встал и сказал: «Ребят, я уезжаю в «Фиорентину». Мы удивились, потому что все произошло слишком быстро и неожиданно.

Но в любом случае я запомню Кокорина как хорошего парня и игрока. На тренировках он показал, на что способен. Желаю, чтобы у него все получилось в Серии А», – сказал Понсе в интервью Sport24.

  • В дебютном матче Кокорина «Фиорентина» проиграла дома «Интеру» (0:2).
  • 14 февраля «Фиорентина» сыграет с «Сампдорией».
  • Итальянцы купили игрока у «Спартака» за 4,5 миллиона евро.

Понсе – о штрафах в «Спартаке»: «Одна минута опоздания стоит 100 евро. Я пару раз попадался»

Источник: Sport24
Италия. Серия А Россия. Премьер-лига Спартак Фиорентина Кокорин Александр Понсе Эсекьель
Комментарии (11)
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vladik12
1612862691
"Фиорентина" после дебюта Кокориньо думает так же.
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DOCTOR PENALTY
1612863132
Просто очередная "суперсделка" Федуна.
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vladimir-7
1612865001
Понсе сам мечтает встать перед обедом и сообщить: "Ребята, я уезжаю, но не скажу куда".
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Вомбат
1612867715
Какое соавпадение! Болельщики Фиорентины тоже не поняли.
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El_Chori
1612869521
"Почему он, а не я?!" - удивился Понсе. Прости, братан, с блатными надо быть знакомым) В России, как и в Италии, только так.
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Из Твери Леха
1612871765
Это называется бизнес по-русски.
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Hektor 84
1612881620
Надо было в игре показывать на что способен, а не на тренировках
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zigbert
1612890416
Может и неожиданно но что ни делается ,все к лучшему.
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вальтер 79
1613157054
стремительно провернул схему кокора следующая у кокоры барселона))))))))
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