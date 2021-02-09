«Не понял, что это было». Понсе – о переходе Кокорина из «Спартака» в «Фиорентину»

Нападающий «Спартака» Эсекьель Понсе прокомментировал переход Александра Кокорина в «Фиорентину».

«Честно, я так и не понял, что это было. Он пришел летом, совсем немного поиграл, а перед обедом на сборе встал и сказал: «Ребят, я уезжаю в «Фиорентину». Мы удивились, потому что все произошло слишком быстро и неожиданно.

Но в любом случае я запомню Кокорина как хорошего парня и игрока. На тренировках он показал, на что способен. Желаю, чтобы у него все получилось в Серии А», – сказал Понсе в интервью Sport24.

В дебютном матче Кокорина «Фиорентина» проиграла дома «Интеру» (0:2).

14 февраля «Фиорентина» сыграет с «Сампдорией».

Итальянцы купили игрока у «Спартака» за 4,5 миллиона евро.

Понсе – о штрафах в «Спартаке»: «Одна минута опоздания стоит 100 евро. Я пару раз попадался»