Макаров: «У «Рубина» есть все шансы быть выше «Спартака» в конце сезона»

Полузащитник «Рубина» Денис Макаров считает, что его команда по-прежнему способна финишировать выше «Спартака» в текущем чемпионате.

Москвичи опережают казанцев на семь очков.

Команды сыграют друг с другом 28 февраля на «Открытие Арене».

– Денис, какие у тебя ожидания от оставшейся части сезона? «Рубин» идет девятым, но неподалеку от зоны еврокубков.

– Мы хотим выиграть оставшиеся матчи. Думаю, хорошо подготовимся. Будем отдавать все силы, чтобы набрать максимум очков. Считаю, наша команда на сборах сплотилась еще больше и показывает более качественный футбол, чем в прошлом году. Стартовые матчи у нас со «Спартаком» и «Зенитом» – мы к ним тщательно готовимся.

– У «Рубина» серьезные амбиции?

– Леонид Викторович пришел сюда не просто так. В первый год он присматривался, строил команду и продолжает ее строить. Думаю, со временем мы будем решать серьезные задачи. Потому что состав подобран очень качественный для борьбы за высокие места. Нужно время.

– Ты сказал, что «Рубин» будет выше «Спартака» после сезона. Это попытка встряхнуть команду или эмоции?

– Да, я хотел встряхнуть команду. Но при этом реально так думаю. У нас есть для этого все шансы. Осталось 11 игр, отрыв не такой критичный. В той игре со «Спартаком» (поражение 0:2 в восьмом туре – примечание «Бомбардира») мы доминировали, если посмотреть статистику.

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