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    Макаров: «У «Рубина» есть все шансы быть выше «Спартака» в конце сезона»

    Полузащитник «Рубина» Денис Макаров считает, что его команда по-прежнему способна финишировать выше «Спартака» в текущем чемпионате.

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    – Денис, какие у тебя ожидания от оставшейся части сезона? «Рубин» идет девятым, но неподалеку от зоны еврокубков.

    – Мы хотим выиграть оставшиеся матчи. Думаю, хорошо подготовимся. Будем отдавать все силы, чтобы набрать максимум очков. Считаю, наша команда на сборах сплотилась еще больше и показывает более качественный футбол, чем в прошлом году. Стартовые матчи у нас со «Спартаком» и «Зенитом» – мы к ним тщательно готовимся.

    – У «Рубина» серьезные амбиции?

    – Леонид Викторович пришел сюда не просто так. В первый год он присматривался, строил команду и продолжает ее строить. Думаю, со временем мы будем решать серьезные задачи. Потому что состав подобран очень качественный для борьбы за высокие места. Нужно время.

    – Ты сказал, что «Рубин» будет выше «Спартака» после сезона. Это попытка встряхнуть команду или эмоции?

    – Да, я хотел встряхнуть команду. Но при этом реально так думаю. У нас есть для этого все шансы. Осталось 11 игр, отрыв не такой критичный. В той игре со «Спартаком» (поражение 0:2 в восьмом туре – примечание «Бомбардира») мы доминировали, если посмотреть статистику.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 19:33
    Комментарии2
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      Рейтинг: +122

      ТАРО 15 минут назад

      Чего не забили и в большинстве?

      0
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      Рейтинг: +8029

      Hektor 84 25 минут назад

      Что то идиота этого сказочного понесло!!!

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