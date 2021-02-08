Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Макаров: «У «Рубина» есть все шансы быть выше «Спартака» в конце сезона»

Макаров: «У «Рубина» есть все шансы быть выше «Спартака» в конце сезона»

8 февраля 2021, 19:33
22

Полузащитник «Рубина» Денис Макаров считает, что его команда по-прежнему способна финишировать выше «Спартака» в текущем чемпионате.

  • Москвичи опережают казанцев на семь очков.
  • Команды сыграют друг с другом 28 февраля на «Открытие Арене».

– Денис, какие у тебя ожидания от оставшейся части сезона? «Рубин» идет девятым, но неподалеку от зоны еврокубков.

– Мы хотим выиграть оставшиеся матчи. Думаю, хорошо подготовимся. Будем отдавать все силы, чтобы набрать максимум очков. Считаю, наша команда на сборах сплотилась еще больше и показывает более качественный футбол, чем в прошлом году. Стартовые матчи у нас со «Спартаком» и «Зенитом» – мы к ним тщательно готовимся.

– У «Рубина» серьезные амбиции?

– Леонид Викторович пришел сюда не просто так. В первый год он присматривался, строил команду и продолжает ее строить. Думаю, со временем мы будем решать серьезные задачи. Потому что состав подобран очень качественный для борьбы за высокие места. Нужно время.

– Ты сказал, что «Рубин» будет выше «Спартака» после сезона. Это попытка встряхнуть команду или эмоции?

– Да, я хотел встряхнуть команду. Но при этом реально так думаю. У нас есть для этого все шансы. Осталось 11 игр, отрыв не такой критичный. В той игре со «Спартаком» (поражение 0:2 в восьмом туре – примечание «Бомбардира») мы доминировали, если посмотреть статистику.

«Из нас и так делают роботов, так еще и прививки». Футболист «Рубина» Макаров – о вакцинировании

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Рубин Спартак Макаров Денис
Комментарии (22)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Hektor 84
1612802635
Что то идиота этого сказочного понесло!!!
Ответить
vladimir-7
1612804197
Так и будет.
Ответить
VVM1964
1612804399
Спросите у любого игрока Спартака - что он думает по этому поводу , думаю ответы поразят своим единодушием )))
Ответить
Nevsky_RU
1612804950
В принципе такие шансы есть даже у Тамбова)) не велика заслуга хрючево обойти))
Ответить
NewLife
1612805307
Это же говеный С-Э выбрал тему. Думаю, интересней было бы им спросить у Уфы и Тамбова могут ли они обогнать синит. В самом деле, шизофрению в сторону, еще достаточно очков в розыгрыше, чтобы серьезно поменять расстановку команд. И добавлю еще, что Слуцкер с пеленок недолюбливал Спартак, видимо, был как-то унижен в детстве.
Ответить
Старикан
1612809202
Да в жопе в итоге будет ваш рубин!
Ответить
slavа0508
1612814089
А почему именно выше Спартака,а что б не выше ЦСКА или если не упомянуть Спартак то интервью не интервью,,,
Ответить
Боцман59rus
1612815445
Статистику я помню, особенно твою, когда ты после первого матча понтовался и скажу так - Спартаку со вторым автоголом конечно повезло, но это не отменяет того, что тебе для начала нужно хотя бы попадать в створ, после ударов из за штрафной и только потом Ля Ля) А пока что в РПЛ ты никто и звать тебя никак, вместе с о своим Рубином
Ответить
fedortamn
1612825063
Зaкpытый клyб CEKC 3накомcтв в твоем городе: бeз денeг и oбязательcтв, вcе aнoнимно и кoнфиденциальнo (а то мнoгиe в oтношeнияx), peгистpация бecплатнaя ------- http://srt.vg/vpoiske
Ответить
Из Твери Леха
1612854767
Разве это достижение - быть выше спиртака? Это должно быть в порядке вещей.
Ответить
Главные новости
Спасение ЦСКА, россиянин может уехать в Саудовскую Аравию, жеребьевка ЛЕ и другие новости
02:01
«Бешикташ» не оставляет попыток купить Кисляка
01:28
ФотоЖена Сафонова с юмором отреагировала на курьез с участием мужа
00:59
1
Тренер ЦСКА объяснил обратную замену в матче с «Акроном»
00:32
3
«Зенит» с приключениями добрался до Воронежа
00:11
4
Лига 1. «ПСЖ» с Сафоновым ушел с 0:2 против «Лилля» (2:2)
Вчера, 23:59
5
«Аль-Наср» победил с помощью 978-го гола Роналду
Вчера, 23:09
Карседо анонсировал продление контракта с лидером «Спартака»
Вчера, 22:55
3
ФотоЛига 1 восхищена сейвом Сафонова
Вчера, 22:25
Кисляк прокомментировал свою травму
Вчера, 22:03
3
Все новости
Все новости
Карседо описал Угальде двумя прилагательными
01:35
Игрок «Акрона» – о травме Кисляка: «Он сам попал на мое колено»
00:53
Карседо анонсировал продление контракта с лидером «Спартака»
Вчера, 22:55
3
Игдисамов обратился к игрокам ЦСКА после спасения в матче с «Акроном»
Вчера, 22:39
2
ФотоЛига 1 восхищена сейвом Сафонова
Вчера, 22:25
Кисляк прокомментировал свою травму
Вчера, 22:03
3
Выявлен тренер РПЛ, который «потерял берега»
Вчера, 21:49
3
ФотоСафонов едва не получил курьезную травму на разминке
Вчера, 21:39
1
Потерялся 4-кратный чемпион России в составе «Спартака»
Вчера, 21:20
2
Экс-игрок «Спартака» рассказал, действительно ли Федуна охраняли пулеметчики
Вчера, 21:12
Перед Кисляком извинились за нанесенную травму
Вчера, 20:57
Игдисамов прокомментировал спасение ЦСКА в матче с «Акроном»
Вчера, 20:51
9
Мнение тренера «Акрона» об упущенной победе над ЦСКА
Вчера, 20:31
4
Врач ЦСКА прокомментировал травму Кисляка
Вчера, 20:15
РПЛ. ЦСКА спасся в матче с «Акроном» (2:2)
Вчера, 19:56
40
ФотоЦСКА устроил акцию в поддержку Баринова
Вчера, 19:51
1
Гончаренко определил свою самую большую ошибку в ЦСКА
Вчера, 19:25
2
Аршавин, ранее исключивший «Спартак» из топ-клубов, высказался о статусе команды
Вчера, 19:10
5
ФотоГуберниев: «Мои факапы на века, на десятилетия уж точно, гав-гав!»
Вчера, 18:57
10
Кисляк получил травму в матче с «Акроном»
Вчера, 18:49
6
Аленичев: «Если «Спартак» так продолжит, то вряд ли у «Зенита», «Краснодара» будут шансы»
Вчера, 18:34
22
Канчельскис: «Кто говорит, что РПЛ сильнее турецкой лиги, не разбирается в футболе»
Вчера, 18:22
7
Аршавин: «У ЦСКА нет какого‑то четкого рисунка»
Вчера, 18:13
3
Смородская посмеялась над призывами уволить Семака
Вчера, 17:58
14
«Динамо» согласовало переход вингера сборной Эквадора
Вчера, 17:49
Саудовский клуб заинтересовался игроком сборной России
Вчера, 17:32
1
В «Ахмате» оценили работу Черчесова
Вчера, 17:21
2
Радимов оценил последствия дисквалификации для Талалаева
Вчера, 17:17
5
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+