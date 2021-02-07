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    Calciomercatoweb: «Ювентус» попытается подписать Мхитаряна, если он не продлит контракт с «Ромой»

    Полузащитник «Ромы» Генрих Мхитарян этим летом может перейти в «Ювентус».

    По информации Calciomercatoweb, туринский клуб попытается бесплатно подписать 32-летнего армянского хавбека, если ему не удастся договориться с «Ромой» о продлении контракта. Действующее соглашение Мхитаряна с римским клубом истекает в июне 2021 года.

    Сообщается, что агент полузащитника Мино Райола заинтересован в переходе, так так находится в хороших отношениях с руководством «Ювентуса».

    • В 20 матчах текущего сезона Серии А Мхитарян забил девять голов и сделал восемь ассистов.
    • «Рома» идет на пятом месте в чемпионате Италии. «Ювентус» – третий.

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    Источник: Calciomercatoweb

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    Сегодня, 17:28
    Комментарии1
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      Рейтинг: +1652

      FRZZ 2 часа назад

      Скорее всего агенты пускают эти параши. До этого Ювентус типа хотел подписать Шомурадова, теперь Мхитаряна.....

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