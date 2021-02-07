Calciomercatoweb: «Ювентус» попытается подписать Мхитаряна, если он не продлит контракт с «Ромой»

Скорее всего агенты пускают эти параши. До этого Ювентус типа хотел подписать Шомурадова, теперь Мхитаряна.....
Полузащитник «Ромы» Генрих Мхитарян этим летом может перейти в «Ювентус».
По информации Calciomercatoweb, туринский клуб попытается бесплатно подписать 32-летнего армянского хавбека, если ему не удастся договориться с «Ромой» о продлении контракта. Действующее соглашение Мхитаряна с римским клубом истекает в июне 2021 года.
Сообщается, что агент полузащитника Мино Райола заинтересован в переходе, так так находится в хороших отношениях с руководством «Ювентуса».
- В 20 матчах текущего сезона Серии А Мхитарян забил девять голов и сделал восемь ассистов.
- «Рома» идет на пятом месте в чемпионате Италии. «Ювентус» – третий.