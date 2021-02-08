Смородская: «Миранчук сильнее Головина. Это очень талантливый игрок»

Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская оценила выступление российских футболистов в Европе.

– Матч Кокорина не смотрела и не могу прокомментировать. А вот Миранчука видела. Он потихонечку адаптируется, вписывается.

Алексей будет только прогрессировать, это очень талантливый игрок. Я в него верю. И думаю, что Гасперини тоже начал в него верить. Миранчук достойно выступает, забивает. Слушайте, он молодец. Может, от него ждали еще большего, но большее стоит других денег.

— За время, проведенное в Италии, Миранчук успел поднять свою цену?

— Пока еще нет.

— Головин — сильнейший российский футболист на сегодня?

— Нет. Мне больше всего из россиян нравится Миранчук. Считаю, что пока он сильнее Головина.

— А чем?

— Как я могу это объяснить? Тем, как он играет. Он видит поле, хорошо открывается. Если бы него немного больше работала команда, он бы забивал больше. Быстрый, с хорошей скоростью, плотным ударом и с ближней, и с дальней дистанции.

За Головина я тоже очень рада, но он долго был на травме и сейчас еще рано судить. Посмотрим, как дальше пойдет.