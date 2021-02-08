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  • Смородская: «Миранчук сильнее Головина. Это очень талантливый игрок»

Смородская: «Миранчук сильнее Головина. Это очень талантливый игрок»

8 февраля 2021, 16:28
9

Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская оценила выступление российских футболистов в Европе.

– Матч Кокорина не смотрела и не могу прокомментировать. А вот Миранчука видела. Он потихонечку адаптируется, вписывается.

Алексей будет только прогрессировать, это очень талантливый игрок. Я в него верю. И думаю, что Гасперини тоже начал в него верить. Миранчук достойно выступает, забивает. Слушайте, он молодец. Может, от него ждали еще большего, но большее стоит других денег.

— За время, проведенное в Италии, Миранчук успел поднять свою цену?

— Пока еще нет.

— Головин — сильнейший российский футболист на сегодня?

— Нет. Мне больше всего из россиян нравится Миранчук. Считаю, что пока он сильнее Головина.

— А чем?

— Как я могу это объяснить? Тем, как он играет. Он видит поле, хорошо открывается. Если бы него немного больше работала команда, он бы забивал больше. Быстрый, с хорошей скоростью, плотным ударом и с ближней, и с дальней дистанции.

За Головина я тоже очень рада, но он долго был на травме и сейчас еще рано судить. Посмотрим, как дальше пойдет.

  • Головин забил четыре гола и отдал четыре ассиста в девяти матчах текущего сезона Лиги 1.
  • Миранчук в 12 матчах Серии А забил один гол.

Источник: «РБ-Спорт»
Италия. Серия А Франция. Лига 1 Аталанта Монако Миранчук Алексей Головин Александр Смородская Ольга
Комментарии (9)
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Hektor 84
1612791882
Кто этой епанашке еще и вопросы о футболе задает? Такие же слабо умные как и она.
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NewLife
1612792255
Если Миранчук сильнее Головина, то Смородская красивее Моники Белуччи.
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erma
1612792489
Да, заводная баба Смородская! Но дура.
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Mister_Tomsk
1612796796
Ну Леха, пока что еще не сильнее Головина, но пока что, если будет так же пахать, то на одном уровне могут быть легко, что для сборной огромный плюс.
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Brabus71
1612797616
Головин заряженный, а Миранчук нет...
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Plyash
1612805511
Смородская,судя по всему,мозги у тебя продолжают высыхать по-прежнему. И тут уж ничего не поделаешь,судьбинушка,однако.
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вальтер 79
1613156323
смородская тот еще эксперт))))
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