Смородская: «Миранчук сильнее Головина. Это очень талантливый игрок»

Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская оценила выступление российских футболистов в Европе.
– Матч Кокорина не смотрела и не могу прокомментировать. А вот Миранчука видела. Он потихонечку адаптируется, вписывается.
Алексей будет только прогрессировать, это очень талантливый игрок. Я в него верю. И думаю, что Гасперини тоже начал в него верить. Миранчук достойно выступает, забивает. Слушайте, он молодец. Может, от него ждали еще большего, но большее стоит других денег.
— За время, проведенное в Италии, Миранчук успел поднять свою цену?
— Пока еще нет.
— Головин — сильнейший российский футболист на сегодня?
— Нет. Мне больше всего из россиян нравится Миранчук. Считаю, что пока он сильнее Головина.
— А чем?
— Как я могу это объяснить? Тем, как он играет. Он видит поле, хорошо открывается. Если бы него немного больше работала команда, он бы забивал больше. Быстрый, с хорошей скоростью, плотным ударом и с ближней, и с дальней дистанции.
За Головина я тоже очень рада, но он долго был на травме и сейчас еще рано судить. Посмотрим, как дальше пойдет.
- Головин забил четыре гола и отдал четыре ассиста в девяти матчах текущего сезона Лиги 1.
- Миранчук в 12 матчах Серии А забил один гол.