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    Смородская: «Миранчук сильнее Головина. Это очень талантливый игрок»

    Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская оценила выступление российских футболистов в Европе.

    – Матч Кокорина не смотрела и не могу прокомментировать. А вот Миранчука видела. Он потихонечку адаптируется, вписывается.

    Алексей будет только прогрессировать, это очень талантливый игрок. Я в него верю. И думаю, что Гасперини тоже начал в него верить. Миранчук достойно выступает, забивает. Слушайте, он молодец. Может, от него ждали еще большего, но большее стоит других денег.

    — За время, проведенное в Италии, Миранчук успел поднять свою цену?

    — Пока еще нет.

    — Головин — сильнейший российский футболист на сегодня?

    — Нет. Мне больше всего из россиян нравится Миранчук. Считаю, что пока он сильнее Головина.

    — А чем?

    — Как я могу это объяснить? Тем, как он играет. Он видит поле, хорошо открывается. Если бы него немного больше работала команда, он бы забивал больше. Быстрый, с хорошей скоростью, плотным ударом и с ближней, и с дальней дистанции.

    За Головина я тоже очень рада, но он долго был на травме и сейчас еще рано судить. Посмотрим, как дальше пойдет.

    • Головин забил четыре гола и отдал четыре ассиста в девяти матчах текущего сезона Лиги 1.
    • Миранчук в 12 матчах Серии А забил один гол.

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    Источник: «РБ-Спорт»

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    Комментарии3
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      Рейтинг: +3031

      erma 28 минут назад

      Да, заводная баба Смородская! Но дура.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +7441

      NewLife 32 минуты назад

      Если Миранчук сильнее Головина, то Смородская красивее Моники Белуччи.

      1
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      Рейтинг: +8008

      Hektor 84 38 минут назад

      Кто этой епанашке еще и вопросы о футболе задает? Такие же слабо умные как и она.

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