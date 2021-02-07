Джикия: «Хватит спрашивать ерунду. Где Промес?»

Защитник «Спартака» Георгий Джикия дал интервью после товарищеского матча с «Ригой» (4:0). Он вновь упомянул о возможном трансфере полузащитника «Аякса» Квинси Промеса в московский клуб.

«Где Промес? Хватит спрашивать всякую ерунду. Где Промес?» – сказал Джикия.