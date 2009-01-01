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    Джикия: «Хватит спрашивать ерунду. Где Промес?»

    Защитник «Спартака» Георгий Джикия дал интервью после товарищеского матча с «Ригой» (4:0). Он вновь упомянул о возможном трансфере полузащитника «Аякса» Квинси Промеса в московский клуб.

    «Где Промес? Хватит спрашивать всякую ерунду. Где Промес?» – сказал Джикия.

    • Ранее сообщалось, что «Спартак» арендует Промеса за 500 тысяч евро с обязательством выкупа за 9 миллионов.
    • Голландец выступал за «Спартак» с 2014 по 2018 год.
    • Он забил 66 голов и сделал 33 ассиста в 135 матчах.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Ютуб-канал «Спартака»

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