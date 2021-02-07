Джикия: «Хватит спрашивать ерунду. Где Промес?»

Защитник «Спартака» Георгий Джикия дал интервью после товарищеского матча с «Ригой» (4:0). Он вновь упомянул о возможном трансфере полузащитника «Аякса» Квинси Промеса в московский клуб.
«Где Промес? Хватит спрашивать всякую ерунду. Где Промес?» – сказал Джикия.
- Ранее сообщалось, что «Спартак» арендует Промеса за 500 тысяч евро с обязательством выкупа за 9 миллионов.
- Голландец выступал за «Спартак» с 2014 по 2018 год.
- Он забил 66 голов и сделал 33 ассиста в 135 матчах.
Источник: Ютуб-канал «Спартака»