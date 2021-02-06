Сборная России планирует готовиться к Евро-2020 в Австрии и Новогорске

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов рассказал, где команда намерена готовиться к чемпионату Европы.

«У нас есть план подготовки к крупным турнирам. Мы использовали его перед Кубком конфедераций-2017 и ЧМ-2018.

Около двух недель планируем провести в австрийском Нойштифте. Затем сыграем две контрольные встречи – в Европе и России. Завершим подготовку на базе в Новогорске.

Надеюсь, пандемия не внесeт корректировок в наш план. Если это произойдет, то уверен, в Турции нам всегда помогут организовать учебно-тренировочные сборы», – сказал Черчесов.