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    Сборная России планирует готовиться к Евро-2020 в Австрии и Новогорске

    Главный тренер сборной России Станислав Черчесов рассказал, где команда намерена готовиться к чемпионату Европы.

    «У нас есть план подготовки к крупным турнирам. Мы использовали его перед Кубком конфедераций-2017 и ЧМ-2018.

    Около двух недель планируем провести в австрийском Нойштифте. Затем сыграем две контрольные встречи – в Европе и России. Завершим подготовку на базе в Новогорске.

    Надеюсь, пандемия не внесeт корректировок в наш план. Если это произойдет, то уверен, в Турции нам всегда помогут организовать учебно-тренировочные сборы», – сказал Черчесов.

    • Евро-2020 стартует 11 июня.
    • Российская сборная на групповом этапе континентального первенства сыграет с Бельгией, Данией и Финляндией.

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    Источник: Телеграм-канал сборной России

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    Сегодня, 16:20
    Комментарии2
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      Рейтинг: +11165

      Skull_Boy 2 часа назад

      Ну правильно у чебана там дача

      1
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      ...
      Рейтинг: +15177

      vladimir-7 > Skull_Boy 32 минуты назад

      Всё верно. Иначе он без сборной не сможет попасть в свой
      коттедж из-за пандемии.

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