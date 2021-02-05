«Сочи» предложил «РБ Лейпциг» провести матч ЛЧ с «Ливерпулем» на «Фиште»

СEKС Знакoмcтвa в твоем городе! Одинокие и Замужниe очень хoтят ceкca, здесь дают в попу и берут в рот (без денег), вcё aнoнимно, кoнфиденциальнo и бесплатная регистрация ----- http://srt.vg/vpoiske
Пресс-служба «Сочи» обратилась к «РБ Лейпциг» с предложением принять первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов между немецкой командой и «Ливерпулем» на стадионе «Фишт».
«Может, сыграете в Сочи? Ни дождя, ни снега и прекрасный вид на Чeрное море», – говорится в публикации клуба в твиттере.
Ранее сообщалось, что «Ливерпулю» запретили въезд в Германию из-за нового штамма коронавируса, выявленного в Великобритании.
В связи с этим матч, запланированный на 16 февраля, должен пройти на нейтральном поле. УЕФА предлагает перенести встречу в Будапешт.
Leute, @DieRotenBullen. Vielleicht bei uns? Kein Regen, kein Schnee und ein schöner Überblick über das Schwarzen Meer. pic.twitter.com/MXQWCniv89— Футбольный клуб «Сочи» (@pfcsochi) February 5, 2021