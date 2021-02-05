«Сочи» предложил «РБ Лейпциг» провести матч ЛЧ с «Ливерпулем» на «Фиште»

Пресс-служба «Сочи» обратилась к «РБ Лейпциг» с предложением принять первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов между немецкой командой и «Ливерпулем» на стадионе «Фишт».

«Может, сыграете в Сочи? Ни дождя, ни снега и прекрасный вид на Чeрное море», – говорится в публикации клуба в твиттере.

Ранее сообщалось, что «Ливерпулю» запретили въезд в Германию из-за нового штамма коронавируса, выявленного в Великобритании.

В связи с этим матч, запланированный на 16 февраля, должен пройти на нейтральном поле. УЕФА предлагает перенести встречу в Будапешт.