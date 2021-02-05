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    «Сочи» предложил «РБ Лейпциг» провести матч ЛЧ с «Ливерпулем» на «Фиште»

    Пресс-служба «Сочи» обратилась к «РБ Лейпциг» с предложением принять первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов между немецкой командой и «Ливерпулем» на стадионе «Фишт».

    «Может, сыграете в Сочи? Ни дождя, ни снега и прекрасный вид на Чeрное море», – говорится в публикации клуба в твиттере.

    Ранее сообщалось, что «Ливерпулю» запретили въезд в Германию из-за нового штамма коронавируса, выявленного в Великобритании.

    В связи с этим матч, запланированный на 16 февраля, должен пройти на нейтральном поле. УЕФА предлагает перенести встречу в Будапешт.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Официальный твиттер «Сочи»

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    Сегодня, 18:43
    Комментарии2
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      Рейтинг: +6

      pavelvolkovsh 35 минут назад

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      Рейтинг: +44876

      portero 47 минут назад

      Было бы круто и болелы бы пришли. Если бы разрешили...

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