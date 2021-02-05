Матч ЛЧ «РБ Лейпциг» – «Ливерпуль» могут перенести в Будапешт

Венгрия может принять первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов между «РБ Лейпциг» и «Ливерпулем».

По информации The Times, если немецкий клуб не решит проблему с проведением домашней игры, то УЕФА возьмет ситуацию под свой контроль.

В таком случае матч, вероятно, состоится в Будапеште на «Пушкаш Арене». Это запасной вариант Союза европейских футбольных ассоциаций.

Ранее сообщалось, что «Ливерпулю» запретили въезд в Германию из-за нового штамма коронавируса, выявленного в Великобритании.