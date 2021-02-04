Семак – о травме Азмуна: «Сложно сказать, когда он начнет тренироваться с командой»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак не смог назвать точные сроки восстановления травмированного нападающего Сердара Азмуна.

Иранец получил повреждение в товарищеском матче с «Уралом» 27 января.

У него возникли проблемы со связками голеностопного сустава.

«К сожалению, пока он не тренируется с командой. Он занимается индивидуально и находится на стадии лечения.

На данный сложно сказать, когда он начнет тренироваться с командой или на футбольном поле. Пока идет стадия лечения без футбольного поля», – сказал Семак.