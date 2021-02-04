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    Семак – о травме Азмуна: «Сложно сказать, когда он начнет тренироваться с командой»

    Главный тренер «Зенита» Сергей Семак не смог назвать точные сроки восстановления травмированного нападающего Сердара Азмуна.

    • Иранец получил повреждение в товарищеском матче с «Уралом» 27 января.
    • У него возникли проблемы со связками голеностопного сустава.

    «К сожалению, пока он не тренируется с командой. Он занимается индивидуально и находится на стадии лечения.

    На данный сложно сказать, когда он начнет тренироваться с командой или на футбольном поле. Пока идет стадия лечения без футбольного поля», – сказал Семак.

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    Источник: Официальный сайт «Зенита»

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +3599

      Ганнибал Лектор 21 минуту назад

      Лучше б Артема Ананидзе травмировали, чем Азмуна. Сердару - здоровья!

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