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    «Барселона» намерена подписать Агуэро, чтобы Месси остался в клубе

    Нападающий «Манчестер Сити» Серхио Агуэро стал трансферной целью «Барселоны».

    По информации Cadena SER, каталонский клуб может летом подписать форварда на правах свободного агента.

    Некоторые кандидаты на пост президента «Барсы» считают, что аргентинец не только усилит позицию «девятки», но и поможет сохранить в команде Лионеля Месси, с которым его связывают дружеские отношения.

    Сам 32-летний Агуэро готов по окончании сезона сменить команду и перебраться с Испанию.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Cadena SER

    Ведущая испанская радиосеть с точки зрения как старшинства, так и доли аудитории.

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +1689

      ItalianFootball 3 минуты назад

      Ну да, 33 года, самое оно.

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      Рейтинг: +383

      Gerecht165 3 минуты назад

      Слить одного возрастного друга Месси, чтобы через год стараться подписать другого возрастного друга Месси...

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