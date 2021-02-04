«Барселона» намерена подписать Агуэро, чтобы Месси остался в клубе

Нападающий «Манчестер Сити» Серхио Агуэро стал трансферной целью «Барселоны».

По информации Cadena SER, каталонский клуб может летом подписать форварда на правах свободного агента.

Некоторые кандидаты на пост президента «Барсы» считают, что аргентинец не только усилит позицию «девятки», но и поможет сохранить в команде Лионеля Месси, с которым его связывают дружеские отношения.

Сам 32-летний Агуэро готов по окончании сезона сменить команду и перебраться с Испанию.