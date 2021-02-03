Селюк – о Ротенберге: «Борис думает завершить карьеру. Он хочет стать футбольным функционером»

Дмитрий Селюк, агент защитника «Локомотива» Бориса Ротенберга, рассказал о желании своего клиента стать футбольным функционером.

«Мы пока не говорили с «Локомотивом» о продлении контракта. Сейчас рано о чем-то говорить. Жизнь покажет. Он пока восстанавливается.

Борис думает о завершении карьеры. Он хочет перейти к другой работе и стать футбольным функционером», – приводит слова Селюка Sport24.