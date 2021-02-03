Селюк – о Ротенберге: «Борис думает завершить карьеру. Он хочет стать футбольным функционером»

Дмитрий Селюк, агент защитника «Локомотива» Бориса Ротенберга, рассказал о желании своего клиента стать футбольным функционером.
«Мы пока не говорили с «Локомотивом» о продлении контракта. Сейчас рано о чем-то говорить. Жизнь покажет. Он пока восстанавливается.
Борис думает о завершении карьеры. Он хочет перейти к другой работе и стать футбольным функционером», – приводит слова Селюка Sport24.
- 19 января Ротенберг перенес операцию по удалению фиксирующей пластины в одной из клиник Барселоны.
- В последний раз Ротенберг выходил на поле в декабре 2018 года.
- 34-летний футболист выступает за «Локо» с августа 2016 года. Вместе с командой он становился чемпионом России.
- За четыре сезона в его активе 17 матчей.
Источник: Sport24