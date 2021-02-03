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    Селюк – о Ротенберге: «Борис думает завершить карьеру. Он хочет стать футбольным функционером»

    Дмитрий Селюк, агент защитника «Локомотива» Бориса Ротенберга, рассказал о желании своего клиента стать футбольным функционером.

    «Мы пока не говорили с «Локомотивом» о продлении контракта. Сейчас рано о чем-то говорить. Жизнь покажет. Он пока восстанавливается.

    Борис думает о завершении карьеры. Он хочет перейти к другой работе и стать футбольным функционером», – приводит слова Селюка Sport24.

    • 19 января Ротенберг перенес операцию по удалению фиксирующей пластины в одной из клиник Барселоны.
    • В последний раз Ротенберг выходил на поле в декабре 2018 года.
    • 34-летний футболист выступает за «Локо» с августа 2016 года. Вместе с командой он становился чемпионом России.
    • За четыре сезона в его активе 17 матчей.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Sport24

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    Комментарии7
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    • ...
      Рейтинг: +6838

      Сильвербой 41 минуту назад

      О, нет, как так!? Мы так наслаждались футболом в твоем исполнении, а ты хочешь все бросить?

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3547

      solodealer 44 минуты назад

      Не многовато ли в России гнилогорцевых "функционирует"?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +19034

      bset 50 минут назад

      Функционером у аквадискотеки своего отца станет. Вот уж утешили страну, что не Путин наворовал на дворец, а его ближайший друг Ротенберг. Вот уж совершенно это меняет ситуацию.

      6
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1415

      spam2009 1 час назад

      Его больше интересует дворец в Геленджике и аквадискотека, а не мячик

      5
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +702

      Радио1000шумеров 1 час назад

      Сын: "Папа, устрой меня на такую работу, чтобы поменьше напрягаться и побольше получать".
      Папа: "На мое место метишь, сволочь???!"

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +15098

      vladimir-7 1 час назад

      Ну да, футбольным функционером в клуб "Сочи".

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +25565

      VVM1964 1 час назад

      Ну а кем еще с такой то фамилией ? )))

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