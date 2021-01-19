Защитник «Локомотива» Ротенберг перенес операцию в Барселоне

Защитник «Локомотива» Борис Ротенберг перенес операцию по удалению фиксирующей пластины в одной из клиник Барселоны.

Пресс-служба московского клуба сообщает, что 34-летний футболист в ближайшие дни вернется в расположение команды и продолжит тренировки.

В последний раз Ротенберг выходил на поле в декабре 2018 года.

34-летний футболист выступает за «Локо» с августа 2016 года. Вместе с командой он становился чемпионом России.

За четыре сезона в его активе 17 матчей.

Селюк: «Ожидаю, что Ротенберг летом станет сотрудником «Локомотива». Почему бы не спортивным директором?»