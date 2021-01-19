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    Защитник «Локомотива» Ротенберг перенес операцию в Барселоне

    Защитник «Локомотива» Борис Ротенберг перенес операцию по удалению фиксирующей пластины в одной из клиник Барселоны.

    Пресс-служба московского клуба сообщает, что 34-летний футболист в ближайшие дни вернется в расположение команды и продолжит тренировки.

    • В последний раз Ротенберг выходил на поле в декабре 2018 года.
    • 34-летний футболист выступает за «Локо» с августа 2016 года. Вместе с командой он становился чемпионом России.
    • За четыре сезона в его активе 17 матчей.

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    Источник: твиттер «Локомотива»

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    19.01.2021 22:20
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