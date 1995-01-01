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    Селюк: «Ожидаю, что Ротенберг летом станет сотрудником «Локомотива». Почему бы не спортивным директором?»

    Агент защитника Бориса Ротенберга Дмитрий Селюк поговорил о будущем игрока в «Локомотиве». Футболист может завершить карьеру в следующем году.

    — Сейчас о контракте рано говорить. Я жду, что Боря еще выйдет на поле и покажет, что он не с больничной койки пришел. С лета, надеюсь, он перейдет в статус сотрудника клуба. Ожидаю, что новое руководство привлечет его к работе в коллективе.

    — Он сам готов к этому?

    — Конечно, готов!

    — Вы имеете в виду должность спортивного директора?

    — Почему нет? Борис – грамотный и образованный человек. У него есть образование, он знает клуб, футбол. Он сможет заниматься тем, что любит.

    — Значит, карьеру футболиста он завершит?

    — Сейчас дай бог, чтобы он вышел на поле. Он работает, как раб на галерах. Надеюсь, что он победил все свои болячки, выйдет и покажет всем свой характер.

    • В последний раз Ротенберг выходил на поле в декабре 2018 года.
    • 34-летний футболист выступает за «Локо» с августа 2016 года. Вместе с командой он становился чемпионом России.
    • За четыре сезона в его активе 17 матчей.

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    Источник: «РБ-Спорт»

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    Сегодня, 16:13
    Комментарии1
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      Рейтинг: +1646

      Валерий2705 1 час назад

      Серюк лизнул тому, кто сможет в будущем его бездарных угольков на контракт взять, и Серюку отбашлять)

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