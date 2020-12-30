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  • Селюк: «Ожидаю, что Ротенберг летом станет сотрудником «Локомотива». Почему бы не спортивным директором?»

Селюк: «Ожидаю, что Ротенберг летом станет сотрудником «Локомотива». Почему бы не спортивным директором?»

30 декабря 2020, 16:13
5

Агент защитника Бориса Ротенберга Дмитрий Селюк поговорил о будущем игрока в «Локомотиве». Футболист может завершить карьеру в следующем году.

— Сейчас о контракте рано говорить. Я жду, что Боря еще выйдет на поле и покажет, что он не с больничной койки пришел. С лета, надеюсь, он перейдет в статус сотрудника клуба. Ожидаю, что новое руководство привлечет его к работе в коллективе.

— Он сам готов к этому?

— Конечно, готов!

— Вы имеете в виду должность спортивного директора?

— Почему нет? Борис – грамотный и образованный человек. У него есть образование, он знает клуб, футбол. Он сможет заниматься тем, что любит.

— Значит, карьеру футболиста он завершит?

— Сейчас дай бог, чтобы он вышел на поле. Он работает, как раб на галерах. Надеюсь, что он победил все свои болячки, выйдет и покажет всем свой характер.

  • В последний раз Ротенберг выходил на поле в декабре 2018 года.
  • 34-летний футболист выступает за «Локо» с августа 2016 года. Вместе с командой он становился чемпионом России.
  • За четыре сезона в его активе 17 матчей.

Коломейцев – о Ротенберге: «Его уровень – это вторая восьмерка РПЛ, а не чемпионская команда»

Источник: «РБ-Спорт»
Россия. Премьер-лига Локомотив Ротенберг Борис Селюк Дмитрий
Комментарии (5)
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Валерий2705
1609339660
Серюк лизнул тому, кто сможет в будущем его бездарных угольков на контракт взять, и Серюку отбашлять)
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Karel1977
1609371355
"Вор" "вора" видит издалека..
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Hektor 84
1609394608
Говнюк лизнул у Ротенбергов
Ответить
zigbert
1609415164
Ничего удивительного,все двери для него открыты.
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paracetamol
1609455577
У вРоттенбергов ныне Сочи есть. Туда и пристроят!
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