Селюк: «Ожидаю, что Ротенберг летом станет сотрудником «Локомотива». Почему бы не спортивным директором?»

Агент защитника Бориса Ротенберга Дмитрий Селюк поговорил о будущем игрока в «Локомотиве». Футболист может завершить карьеру в следующем году.
— Сейчас о контракте рано говорить. Я жду, что Боря еще выйдет на поле и покажет, что он не с больничной койки пришел. С лета, надеюсь, он перейдет в статус сотрудника клуба. Ожидаю, что новое руководство привлечет его к работе в коллективе.
— Он сам готов к этому?
— Конечно, готов!
— Вы имеете в виду должность спортивного директора?
— Почему нет? Борис – грамотный и образованный человек. У него есть образование, он знает клуб, футбол. Он сможет заниматься тем, что любит.
— Значит, карьеру футболиста он завершит?
— Сейчас дай бог, чтобы он вышел на поле. Он работает, как раб на галерах. Надеюсь, что он победил все свои болячки, выйдет и покажет всем свой характер.
- В последний раз Ротенберг выходил на поле в декабре 2018 года.
- 34-летний футболист выступает за «Локо» с августа 2016 года. Вместе с командой он становился чемпионом России.
- За четыре сезона в его активе 17 матчей.
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