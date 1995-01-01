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    АПЛ. «Манчестер Юнайтед» забил девять безответных мячей «Саутгемптону»

    «Манчестер Юнайтед» разгромил «Саутгемптон» в матче 22-го тура АПЛ (9:0)

    Гости остались в меньшинстве уже на второй минуте после удаления Александра Янкевица. После это команда Сульшера забила девять безответных мячей.

    Чемпионат Англии. АПЛ. 22-й тур

    Манчестер Юнайтед – Саутгемптон – 9:0 (4:0)

    Голы: 1:0 – Ван-Биссака, 18; 2:0 – Рэшфорд, 25; 3:0 – Беднарек (автогол), 34; 4:0 – Кавани, 39; 5:0 – Марсьяль, 69; 6:0 – Мактоминей, 71; 7:0 – Фернандеш (с пенальти), 88; 8:0 – Марсьяль, 90; 9:0 – Джеймс, 90+4.

    Удаления: нет – Янкевиц, 2; Беднарек, 87.

    Ньюкасл – Кристал Пэлас – 1:2 (1:2)

    Голы: 1:0 – Шелви, 2; 1:1 – Ридевальд, 21; 1:2 – Кэхилл, 25.

    Календарь АПЛ

    Турнирная таблица АПЛ

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Бомбардир.ру

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    Комментарии3
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      Рейтинг: +5567

      Puddle 47 минут назад

      Зачётно МЮ раскатал красно-белых! Гы-гы

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      Рейтинг: +695

      Радио1000шумеров 49 минут назад

      Беднарек, по ходу, был 12-м игроком Манчестера.

      0
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      Рейтинг: +10345

      DeStar 57 минут назад

      7 разных авторов голов это мощно) но просто избили младенцев да еще превосходя в количестве)

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