АПЛ. «Манчестер Юнайтед» забил девять безответных мячей «Саутгемптону»

«Манчестер Юнайтед» разгромил «Саутгемптон» в матче 22-го тура АПЛ (9:0)

Гости остались в меньшинстве уже на второй минуте после удаления Александра Янкевица. После это команда Сульшера забила девять безответных мячей.

Чемпионат Англии. АПЛ. 22-й тур

Манчестер Юнайтед – Саутгемптон – 9:0 (4:0)

Голы: 1:0 – Ван-Биссака, 18; 2:0 – Рэшфорд, 25; 3:0 – Беднарек (автогол), 34; 4:0 – Кавани, 39; 5:0 – Марсьяль, 69; 6:0 – Мактоминей, 71; 7:0 – Фернандеш (с пенальти), 88; 8:0 – Марсьяль, 90; 9:0 – Джеймс, 90+4.

Удаления: нет – Янкевиц, 2; Беднарек, 87.

Ньюкасл – Кристал Пэлас – 1:2 (1:2)

Голы: 1:0 – Шелви, 2; 1:1 – Ридевальд, 21; 1:2 – Кэхилл, 25.

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