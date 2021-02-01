Агент Рыжикова: «У Сергея есть серьезное предложение из Азербайджана»

Алексей Сафонов, агент вратаря «Тамбова» Сергея Рыжикова, рассказал о возможных вариантах продолжения карьеры своего клиента.

— Сергей рассматривает вариант с завершением карьеры или хочет все-таки поиграть еще?

— Есть пара предложений, в том числе, и по тренерской работе. Тем более, категория А у него уже есть — причем, в перспективе он хочет работать именно тренером, а не тренером вратарей. Но пока считает, что не наигрался. Какое бы решение ни принял, я ему помогу.

— Если не наигрался, почему не уйти в другой клуб, раз предложения были? В ту же ФНЛ.

— Человек столько лет играл в Премьер-Лиге, наверное, не хочет сталкиваться со всеми этими бешеными перелетами и прочим. Плюс сейчас проблема в том, экзотические страны закрыты из-за пандемии, и в Эмираты или Катар очень сложно уехать.

Было предложение из Армении, но туда не захотел. Более серьезное предложение пришло из Азербайджана, но пока оно рассматривается. Просто прийти и взять в «Тамбове» документы — какой смысл? Думаю, если «Тамбов» продолжит играть, этот сезон Рыжиков проведет в клубе.