Агент Рыжикова: «У Сергея есть серьезное предложение из Азербайджана»

Такая интересная карьера, Ноу Камп, Месси, Барселона... и все заканчивается в беспросветной нищете Тамбова... жаль, какие 18 команд?
Алексей Сафонов, агент вратаря «Тамбова» Сергея Рыжикова, рассказал о возможных вариантах продолжения карьеры своего клиента.
— Сергей рассматривает вариант с завершением карьеры или хочет все-таки поиграть еще?
— Есть пара предложений, в том числе, и по тренерской работе. Тем более, категория А у него уже есть — причем, в перспективе он хочет работать именно тренером, а не тренером вратарей. Но пока считает, что не наигрался. Какое бы решение ни принял, я ему помогу.
— Если не наигрался, почему не уйти в другой клуб, раз предложения были? В ту же ФНЛ.
— Человек столько лет играл в Премьер-Лиге, наверное, не хочет сталкиваться со всеми этими бешеными перелетами и прочим. Плюс сейчас проблема в том, экзотические страны закрыты из-за пандемии, и в Эмираты или Катар очень сложно уехать.
Было предложение из Армении, но туда не захотел. Более серьезное предложение пришло из Азербайджана, но пока оно рассматривается. Просто прийти и взять в «Тамбове» документы — какой смысл? Думаю, если «Тамбов» продолжит играть, этот сезон Рыжиков проведет в клубе.
- Рыжиков – один из девяти футболистов «Тамбова», оставшихся в команде.
- На счету 40-летнего вратаря четыре сухих матча в текущем сезоне.
- Рыжиков по ходу чемпионата отразил три пенальти.