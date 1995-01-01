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    Агент Рыжикова: «У Сергея есть серьезное предложение из Азербайджана»

    Алексей Сафонов, агент вратаря «Тамбова» Сергея Рыжикова, рассказал о возможных вариантах продолжения карьеры своего клиента.

    — Сергей рассматривает вариант с завершением карьеры или хочет все-таки поиграть еще?

    — Есть пара предложений, в том числе, и по тренерской работе. Тем более, категория А у него уже есть — причем, в перспективе он хочет работать именно тренером, а не тренером вратарей. Но пока считает, что не наигрался. Какое бы решение ни принял, я ему помогу.

    Если не наигрался, почему не уйти в другой клуб, раз предложения были? В ту же ФНЛ.

    — Человек столько лет играл в Премьер-Лиге, наверное, не хочет сталкиваться со всеми этими бешеными перелетами и прочим. Плюс сейчас проблема в том, экзотические страны закрыты из-за пандемии, и в Эмираты или Катар очень сложно уехать.

    Было предложение из Армении, но туда не захотел. Более серьезное предложение пришло из Азербайджана, но пока оно рассматривается. Просто прийти и взять в «Тамбове» документы — какой смысл? Думаю, если «Тамбов» продолжит играть, этот сезон Рыжиков проведет в клубе.

    • Рыжиков – один из девяти футболистов «Тамбова», оставшихся в команде.
    • На счету 40-летнего вратаря четыре сухих матча в текущем сезоне.
    • Рыжиков по ходу чемпионата отразил три пенальти.

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    Источник: «РБ-Спорт»

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    Сегодня, 17:08
    Комментарии1
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      Рейтинг: +3582

      Ганнибал Лектор 1 час назад

      Такая интересная карьера, Ноу Камп, Месси, Барселона... и все заканчивается в беспросветной нищете Тамбова... жаль, какие 18 команд?

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