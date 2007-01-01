Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Главное за неделю
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: знаете ли вы, как рушились трансферные рекорды?
    Тест: знаете ли вы, как рушились трансферные рекорды?
    2 Тест: хорошо ли вы помните легионеров «Локомотива»?
    Тест: хорошо ли вы помните легионеров «Локомотива»?
    3 Тест: как хорошо вы знаете историю дерби ЦСКА – «Спартак»?
    Тест: как хорошо вы знаете историю дерби ЦСКА – «Спартак»?

    Директор «Рубина» – о Хвиче: «Лично привезу его в Европу на машине, если будут закрыты границы»

    Спортивный директор «Рубина» Олег Яровинский высказался о будущем полузащитника Хвичи Кварацхелии. Футболистом интересуются несколько европейских клубов.

    — Какая актуальная ситуация с Хвичей? Были ли новые обращения? Зимой его не продаете?

    — Обращения всегда происходят. Его уход зимой маловероятен, скорее всего. Хвича — это такой талант... Я лично привезу его куда-то в Европу на машине, если будут закрыты границы. Он должен играть в достойном большом европейском клубе.

    Но это должно произойти в правильное время. Хвича только-только начал играть, примерил роль лидера, выходит на каждый матч с первых минут. От него постоянно что-то зависит. Когда психологически он привыкнет к этому, то ему будет легче куда-то переходить.

    Для «Рубина» счастье, что мы участвуем в той или иной степени в подготовке такого большого таланта. Никто Хвичу не задержит в клубе ни на один лишний день. Тогда, когда будет нужно, он перейдет. Всему свое время.

    • В текущем сезоне Хвича провел за «Рубин» 16 матчей, забил два гола и сделал пять ассистов.
    • Контракт игрока с клубом рассчитан до июня 2024 года.
    • Его рыночная стоимость – 10 миллионов евро.

    «Рубин» готов отпустить Хвичу в другой клуб

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «Спорт-Экспресс»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 14:30
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +26439

      oyabun 43 минуты назад

      Достойная позиция клуба. Признаться был несколько удивлен, что Хвича уже в это ТО так и не перешел в европейский клуб, но слова спорт.дира всё грамотно объяснили.

      1
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    82317
    #3
    Рубик Докоян
    77180
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    66038
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru