Директор «Рубина» – о Хвиче: «Лично привезу его в Европу на машине, если будут закрыты границы»

Спортивный директор «Рубина» Олег Яровинский высказался о будущем полузащитника Хвичи Кварацхелии. Футболистом интересуются несколько европейских клубов.

— Какая актуальная ситуация с Хвичей? Были ли новые обращения? Зимой его не продаете?

— Обращения всегда происходят. Его уход зимой маловероятен, скорее всего. Хвича — это такой талант... Я лично привезу его куда-то в Европу на машине, если будут закрыты границы. Он должен играть в достойном большом европейском клубе.

Но это должно произойти в правильное время. Хвича только-только начал играть, примерил роль лидера, выходит на каждый матч с первых минут. От него постоянно что-то зависит. Когда психологически он привыкнет к этому, то ему будет легче куда-то переходить.

Для «Рубина» счастье, что мы участвуем в той или иной степени в подготовке такого большого таланта. Никто Хвичу не задержит в клубе ни на один лишний день. Тогда, когда будет нужно, он перейдет. Всему свое время.

В текущем сезоне Хвича провел за «Рубин» 16 матчей, забил два гола и сделал пять ассистов.

Контракт игрока с клубом рассчитан до июня 2024 года.

Его рыночная стоимость – 10 миллионов евро.

«Рубин» готов отпустить Хвичу в другой клуб