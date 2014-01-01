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    RMC Sport: «Марсель» заблокировал переход Чалета-Цара в «Ливерпуль»

    Центральный защитник «Марселя» Дуйе Чалета-Цар мог стать игроком «Ливерпуля».

    По информации RMC Sport, клубы в воскресенье вечером договорились о трансфере, но в последний момент французская сторона заблокировала сделку.

    «Марсель» отказался отпускать хорвата, поскольку не успеет найти ему замену. Когда было принято решение об отмене перехода, футболист уже находился в аэропорту.

    • 24-летний Чалета-Цар выступает за «Марсель» с 2018 года.
    • В текущем сезоне он провел 24 матча, в которых забил два гола и сделал один ассист.
    • Рыночная стоимость игрока – 23 миллиона евро.

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    Источник: RMC Sport

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