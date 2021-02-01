RMC Sport: «Марсель» заблокировал переход Чалета-Цара в «Ливерпуль»

Центральный защитник «Марселя» Дуйе Чалета-Цар мог стать игроком «Ливерпуля».
По информации RMC Sport, клубы в воскресенье вечером договорились о трансфере, но в последний момент французская сторона заблокировала сделку.
«Марсель» отказался отпускать хорвата, поскольку не успеет найти ему замену. Когда было принято решение об отмене перехода, футболист уже находился в аэропорту.
- 24-летний Чалета-Цар выступает за «Марсель» с 2018 года.
- В текущем сезоне он провел 24 матча, в которых забил два гола и сделал один ассист.
- Рыночная стоимость игрока – 23 миллиона евро.
Источник: RMC Sport