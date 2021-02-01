RMC Sport: «Марсель» заблокировал переход Чалета-Цара в «Ливерпуль»

Центральный защитник «Марселя» Дуйе Чалета-Цар мог стать игроком «Ливерпуля».

По информации RMC Sport, клубы в воскресенье вечером договорились о трансфере, но в последний момент французская сторона заблокировала сделку.

«Марсель» отказался отпускать хорвата, поскольку не успеет найти ему замену. Когда было принято решение об отмене перехода, футболист уже находился в аэропорту.