«Экстремалы». Ещенко и Чепзанович полетали над Дубаем

В свободное от тренировок время защитник «Спартака» Андрей Ещенко и тренер по физической подготовке Владимир Чепзанович посетили аттракцион в Дубае. Они в соответствующем снаряжении спрыгнули с крыши здания. Видео доступно ниже.
«Мой партнер очень боялся», – сказал Чепзанович, имея в виду Ещенко.
- Ещенко в январе продлил контракт со «Спартаком» до лета 2022 года.
- «Спартак» в РПЛ идет 3-м.
- 1-й официальный матч 2021 года команда проведет против «Динамо» в Кубке России.
Источник: ютуб-канал «Спартака»