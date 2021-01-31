«Экстремалы». Ещенко и Чепзанович полетали над Дубаем

В свободное от тренировок время защитник «Спартака» Андрей Ещенко и тренер по физической подготовке Владимир Чепзанович посетили аттракцион в Дубае. Они в соответствующем снаряжении спрыгнули с крыши здания. Видео доступно ниже.

«Мой партнер очень боялся», – сказал Чепзанович, имея в виду Ещенко.