Олег Иванов – о сравнении Грозного с Москвой: «Столица опаснее»

Бывший полузащитник «Ахмата» Олег Иванов, ныне выступающий за «Уфу», рассказал о жизни в Грозном.

– Почему в Грозном футбольные гости периодически выхватывают тумаков?

– Не знаю. На матчах главных команд всегда порядок, а на игры дубля выбираться не получалось. Интересовался потом, но информацию получал разную, не поймешь, достоверную или нет.

– Были моменты, когда приходилось осторожничать в словах и поступках?

– Как и везде. Приезжаешь в другие города, там свои обычаи и традиции, другой менталитет. Понимаешь, что где-то нужно последить за языком. Выругаешься, грубо говоря, по матери, и в разных сообществах это будет воспринято по-разному. Так что приходилось сдерживаться, сглаживать, объяснять, что это фигура речи. Особенно когда был помоложе. С возрастом стало попроще. Да и притерлись, наверное, друг к другу, люди стали отличать желание оскорбить от эмоциональности.

– Врач «Динамо» Александр Родионов вспоминал, как рядом с вами били автоматы.

– Когда Дом печати захватили? После игры с «Торпедо» выкуривали из здания террористов, была стрельба. Но реальной опасности не ощущалось. На самом деле если сравнить Грозный с Москвой, столица однозначно опаснее. У меня в Химках за последние годы только соседний ломбард раз шесть выносили, а в Грозном за все время ничего такого, по пальцам криминальные случаи можно пересчитать. У знакомых квартира на первом этаже – никаких решеток на окнах. Машину спокойно оставлял незапертой и даже с ключом в замке, чтобы кондиционер в жару работал. Это большой плюс.