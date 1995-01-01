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    Олег Иванов – о сравнении Грозного с Москвой: «Столица опаснее»

    Бывший полузащитник «Ахмата» Олег Иванов, ныне выступающий за «Уфу», рассказал о жизни в Грозном.

    – Почему в Грозном футбольные гости периодически выхватывают тумаков?

    – Не знаю. На матчах главных команд всегда порядок, а на игры дубля выбираться не получалось. Интересовался потом, но информацию получал разную, не поймешь, достоверную или нет.

    – Были моменты, когда приходилось осторожничать в словах и поступках?

    – Как и везде. Приезжаешь в другие города, там свои обычаи и традиции, другой менталитет. Понимаешь, что где-то нужно последить за языком. Выругаешься, грубо говоря, по матери, и в разных сообществах это будет воспринято по-разному. Так что приходилось сдерживаться, сглаживать, объяснять, что это фигура речи. Особенно когда был помоложе. С возрастом стало попроще. Да и притерлись, наверное, друг к другу, люди стали отличать желание оскорбить от эмоциональности.

    – Врач «Динамо» Александр Родионов вспоминал, как рядом с вами били автоматы.

    – Когда Дом печати захватили? После игры с «Торпедо» выкуривали из здания террористов, была стрельба. Но реальной опасности не ощущалось. На самом деле если сравнить Грозный с Москвой, столица однозначно опаснее. У меня в Химках за последние годы только соседний ломбард раз шесть выносили, а в Грозном за все время ничего такого, по пальцам криминальные случаи можно пересчитать. У знакомых квартира на первом этаже – никаких решеток на окнах. Машину спокойно оставлял незапертой и даже с ключом в замке, чтобы кондиционер в жару работал. Это большой плюс.

    • Иванов – уроженец Москвы.
    • Он играл за «Ахмат» с 2011 года по 2020 год.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    Сегодня, 13:53
    Комментарии1
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      Рейтинг: +7274

      Вомбат 47 минут назад

      Он не первый, кто подобные вещи говорит, но почему тогда народ боится ездить в Грозный. Что, все кругом дураки?

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