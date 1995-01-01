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    «Эвертон» не отпустил Тосуна в «Бешикташ». Сообщалось, что аренду игрока согласовал ЦСКА

    «Бешикташ» обратился в «Эвертон» по поводу трансфера форварда Дженка Тосуна, но получил отказ. Условие англичан – арендатор футболиста должен полностью взять на себя зарплату.

    Известно, что об аренде Тосуна с «Эвертоном» договорился ЦСКА. Вероятно, в том числе по этой причине «Бешикташу» было отказано.

    • Сам Тосун готов вернуться в «Бешикташ».
    • В текущем сезоне Тосун забил 1 гол.
    • Его рыночная стоимость – 7 миллионов евро.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Internet Haber

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