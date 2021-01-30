«Эвертон» не отпустил Тосуна в «Бешикташ». Сообщалось, что аренду игрока согласовал ЦСКА

«Бешикташ» обратился в «Эвертон» по поводу трансфера форварда Дженка Тосуна, но получил отказ. Условие англичан – арендатор футболиста должен полностью взять на себя зарплату.

Известно, что об аренде Тосуна с «Эвертоном» договорился ЦСКА. Вероятно, в том числе по этой причине «Бешикташу» было отказано.