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    Пирло – об обвинениях Роналду в нарушении карантинных мер: «В свой выходной он может делать, что захочет»

    Главный тренер «Ювентуса» Андреа Пирло прокомментировал факт нарушения мер по противодействию коронавирусу со стороны нападающего Криштиану Роналду.

    • Португалец отправился на горнолыжный курорт со своей девушкой Джорджиной Родригес.
    • Пара пересекла границу между двумя регионами, находящимися в оранжевой зоне, и жила в официально закрытой гостинице.
    • Нарушителям правил грозит денежный штраф.

    «В свой выходной он может делать, что захочет. Роналду сам несет ответственность за свои поступки», – сказал Пирло.

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    Источник: Football Italia

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