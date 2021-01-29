Пирло – об обвинениях Роналду в нарушении карантинных мер: «В свой выходной он может делать, что захочет»

Главный тренер «Ювентуса» Андреа Пирло прокомментировал факт нарушения мер по противодействию коронавирусу со стороны нападающего Криштиану Роналду.
- Португалец отправился на горнолыжный курорт со своей девушкой Джорджиной Родригес.
- Пара пересекла границу между двумя регионами, находящимися в оранжевой зоне, и жила в официально закрытой гостинице.
- Нарушителям правил грозит денежный штраф.
«В свой выходной он может делать, что захочет. Роналду сам несет ответственность за свои поступки», – сказал Пирло.
Источник: Football Italia