Пирло – об обвинениях Роналду в нарушении карантинных мер: «В свой выходной он может делать, что захочет»

Главный тренер «Ювентуса» Андреа Пирло прокомментировал факт нарушения мер по противодействию коронавирусу со стороны нападающего Криштиану Роналду.

Португалец отправился на горнолыжный курорт со своей девушкой Джорджиной Родригес .

. Пара пересекла границу между двумя регионами, находящимися в оранжевой зоне, и жила в официально закрытой гостинице.

Нарушителям правил грозит денежный штраф.

«В свой выходной он может делать, что захочет. Роналду сам несет ответственность за свои поступки», – сказал Пирло.