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    Роналду могут оштрафовать за нарушение карантинных мер

    Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду и его девушка Джорджина Родригес обвиняются в нарушении мер по противодействию коронавирусу.

    По информации Corriere dello Sport, пара отправилась на горнолыжный курорт. Они пересекли границу между регионами Пьемонт в Валле-д’Аоста, которые находятся в оранжевой зоне, и поселились в гостиницу, не имевшую права работать.

    На отдыхе Роналду и Джорджину, отметившую в среду свое 27-летие, кто-то снял на видео и опубликовал ролик в соцсетях. Теперь им грозит штраф.

    Пока португалец был на курорте, его команда победила СПАЛ (4:0) в матче 1/4 финала Кубка Италии.

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    Источник: Corriere dello Sport

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +9

      d c 1 час назад

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      Рейтинг: +19882

      DOCTOR PENALTY 1 час назад

      Безобразие. )))

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