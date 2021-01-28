Роналду могут оштрафовать за нарушение карантинных мер

Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду и его девушка Джорджина Родригес обвиняются в нарушении мер по противодействию коронавирусу.

По информации Corriere dello Sport, пара отправилась на горнолыжный курорт. Они пересекли границу между регионами Пьемонт в Валле-д’Аоста, которые находятся в оранжевой зоне, и поселились в гостиницу, не имевшую права работать.

На отдыхе Роналду и Джорджину, отметившую в среду свое 27-летие, кто-то снял на видео и опубликовал ролик в соцсетях. Теперь им грозит штраф.

Пока португалец был на курорте, его команда победила СПАЛ (4:0) в матче 1/4 финала Кубка Италии.