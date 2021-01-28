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  • Селюк – о Кокорине: «Возможно, «Фиорентина» не платила 4,5 миллиона, и он пришел бесплатно»

Селюк – о Кокорине: «Возможно, «Фиорентина» не платила 4,5 миллиона, и он пришел бесплатно»

28 января 2021, 16:48
13

Футбольный агент Дмитрий Селюк усомнился в том, что «Фиорентина» заплатила «Спартаку» 4,5 миллиона евро за трансфер нападающего Александра Кокорина.

«Во время пандемии в Италии сильно просел малый бизнес, спонсоры не дают клубам денег, футболистам снижают зарплаты, и тут Кокорин, которого никто не брал свободным агентом, приходит за деньги. Шомуродова за счастье продать за два миллиона — а тут восемь. Странные вещи происходят.

Возможно, и за Кокорина никто этих 4,5 миллионов не платил, а пришел он бесплатно. Контракт на три года по полтора миллиона — и как раз нужная сумма получается. Не исключаю, что эти деньги и есть его зарплата. Иначе надо быть полным идиотом или ангажированным человеком.

Я согласен с Трабукки, хотя Марко к Кокорину никакого отношения и не имеет — все знали, что он свободный агент и что его можно было взять за ноль.

В принципе, похожие схемы популярны в отношениях с клубами с пост-советского пространства. Поскольку в Европе большие налоги, можно сэкономить, перечисляя деньги в условный «Спартак», который потом и платит часть или всю зарплату игроку.

Так «Сельта» платила Смолову в «Локомотив», а в Испании давала минимум, потому что там налог 50 процентов. Хотя если налоговая поймает на такой схеме, мало не покажется», – рассказал Селюк в интервью «РБ-Спорту».

Источник: «РБ-Спорт»
Италия. Серия А Россия. Премьер-лига Спартак Фиорентина Ростов Кокорин Александр Шомуродов Эльдор Селюк Дмитрий
Комментарии (13)
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Хейтер Аларм
1611842095
Лысак просто злится, что его зулусов никто не берёт.. Гыгы
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серега кашин
1611842768
опять открыл свой вонючий ротик
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portero
1611843051
В Италии как раз легко ч такими схемами, более того ксли они со странаси бывшего СССР и в интересах итальянского партнера то это не считается нарушением, как и взятки нашим чинушам...
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Skull_Boy
1611843345
А твоих черномордых и бесплатно никто не берет, а если уж взяли, то только на плантации кофе выращивать
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Ганнибал Лектор
1611845957
Работорговец, видимо, не доволен, что купили не его уголька, а простого русского парня.
Ответить
fabo91
1611849582
Как ваши ставочки мужики? Не надоело сливать последнее??? Вот вам нормальный сайт с инфой tgtennis.com (я там уже больше года сижу и постоянно в стабильном плюсе). Ну вы конечно как хотите, можете не верить, доказывать вам что то мне на*** не надо! Просто "по братски" делюсь информацией с нормальными парнями, если тут такие есть...
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Кузьмич на трибуне
1611854720
А ему то какое дело? даже если и так? ну дали возможность парню играть и ладно, пусть играет. Честно говоря я очень против того что уехал Саша Головин в Монако(вместо того , что бы играть в ЛЧ и ЛЕ с ЦСКА, и приносить очки в общую копилку России, он тянет Монако за уши из зоны вылета. Леша Миранчук тоже помог бы Локо в ЛЧ. А вот с Кокориным другая история, и ему в России не дадут играть. Ему нужно было уезжать. Пожелаю ему удачи. А там кто и сколько кому платит , не моя забота.
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Garrincha58
1611856068
персона нон грата
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Hektor 84
1611866967
Снова селюк желчью брызгает. Твои рабы зато ни кому не нужны. Один ЯЯ Туре тебя прославил. Мы бы и не узнали о твоем существовании если бы не он.
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zigbert
1611911569
Наверное завидует что у самого дела идут не так успешно.
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