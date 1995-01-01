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    Селюк – о Кокорине: «Возможно, «Фиорентина» не платила 4,5 миллиона, и он пришел бесплатно»

    Футбольный агент Дмитрий Селюк усомнился в том, что «Фиорентина» заплатила «Спартаку» 4,5 миллиона евро за трансфер нападающего Александра Кокорина.

    «Во время пандемии в Италии сильно просел малый бизнес, спонсоры не дают клубам денег, футболистам снижают зарплаты, и тут Кокорин, которого никто не брал свободным агентом, приходит за деньги. Шомуродова за счастье продать за два миллиона — а тут восемь. Странные вещи происходят.

    Возможно, и за Кокорина никто этих 4,5 миллионов не платил, а пришел он бесплатно. Контракт на три года по полтора миллиона — и как раз нужная сумма получается. Не исключаю, что эти деньги и есть его зарплата. Иначе надо быть полным идиотом или ангажированным человеком.

    Я согласен с Трабукки, хотя Марко к Кокорину никакого отношения и не имеет — все знали, что он свободный агент и что его можно было взять за ноль.

    В принципе, похожие схемы популярны в отношениях с клубами с пост-советского пространства. Поскольку в Европе большие налоги, можно сэкономить, перечисляя деньги в условный «Спартак», который потом и платит часть или всю зарплату игроку.

    Так «Сельта» платила Смолову в «Локомотив», а в Испании давала минимум, потому что там налог 50 процентов. Хотя если налоговая поймает на такой схеме, мало не покажется», – рассказал Селюк в интервью «РБ-Спорту».

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «РБ-Спорт»

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    Сегодня, 16:48
    Комментарии9
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      Рейтинг: +8

      fabo91 39 минут назад

      Как ваши ставочки мужики? Не надоело сливать последнее??? Вот вам нормальный сайт с инфой tgtennis.com (я там уже больше года сижу и постоянно в стабильном плюсе).
      Ну вы конечно как хотите, можете не верить, доказывать вам что то мне на*** не надо! Просто "по братски" делюсь информацией с нормальными парнями, если тут такие есть...

      0
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      Рейтинг: +3528

      Ганнибал Лектор 1 час назад

      Работорговец, видимо, не доволен, что купили не его уголька, а простого русского парня.

      7
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    • ...
      Рейтинг: +4312

      Cleaner 1 час назад

      После этого интервью карабинеры точно заинтересуются сделкой. НУ КУПИЛИ!!!...)))

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +11125

      Skull_Boy 2 часа назад

      А твоих черномордых и бесплатно никто не берет, а если уж взяли, то только на плантации кофе выращивать

      2
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      Рейтинг: +44728

      portero 2 часа назад

      В Италии как раз легко ч такими схемами, более того ксли они со странаси бывшего СССР и в интересах итальянского партнера то это не считается нарушением, как и взятки нашим чинушам...

      3
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      Рейтинг: +2546

      Бомбардиръ 2 часа назад

      Это вполне возможно)))
      Ведь те хрюшки могли нарисовать цифру на того балласта, от которого они очень хотели избавиться, чтобы прочие хрюшки лишний раз порадовались, хоть напрасно))

      -1
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      Рейтинг: +11038

      JTherry > Бомбардиръ 1 час назад

      ты за свою конюшню радуйся, что Гайча скинули по предполагаемой схеме Селюка в Беневенто)) "большие таланты" - 13 команд отказались, а эти подобрали)))

      4
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      Рейтинг: +5726

      серега кашин 2 часа назад

      опять открыл свой вонючий ротик

      3
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      Рейтинг: +687

      Хейтер Аларм 2 часа назад

      Лысак просто злится, что его зулусов никто не берёт.. Гыгы

      3
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