Селюк – о Кокорине: «Возможно, «Фиорентина» не платила 4,5 миллиона, и он пришел бесплатно»

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Футбольный агент Дмитрий Селюк усомнился в том, что «Фиорентина» заплатила «Спартаку» 4,5 миллиона евро за трансфер нападающего Александра Кокорина.
«Во время пандемии в Италии сильно просел малый бизнес, спонсоры не дают клубам денег, футболистам снижают зарплаты, и тут Кокорин, которого никто не брал свободным агентом, приходит за деньги. Шомуродова за счастье продать за два миллиона — а тут восемь. Странные вещи происходят.
Возможно, и за Кокорина никто этих 4,5 миллионов не платил, а пришел он бесплатно. Контракт на три года по полтора миллиона — и как раз нужная сумма получается. Не исключаю, что эти деньги и есть его зарплата. Иначе надо быть полным идиотом или ангажированным человеком.
Я согласен с Трабукки, хотя Марко к Кокорину никакого отношения и не имеет — все знали, что он свободный агент и что его можно было взять за ноль.
В принципе, похожие схемы популярны в отношениях с клубами с пост-советского пространства. Поскольку в Европе большие налоги, можно сэкономить, перечисляя деньги в условный «Спартак», который потом и платит часть или всю зарплату игроку.
Так «Сельта» платила Смолову в «Локомотив», а в Испании давала минимум, потому что там налог 50 процентов. Хотя если налоговая поймает на такой схеме, мало не покажется», – рассказал Селюк в интервью «РБ-Спорту».
- Кокорин может дебютировать за «Фиорентину» в матче с «Интером», который состоится 5 февраля.
- Контракт с игроком подписан до июня 2024 года.