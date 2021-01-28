Кудряшов – о Евро-2020: «Не отказываюсь от своих слов. Успехом будет как минимум выход в полуфинал»

Защитник турецкого «Антальяспора» Федор Кудряшов поделился мнением о перспективах сборной России на предстоящем Евро-2020.

— В интервью «РГ» вы назвали целью сборной на Евро-2020 выход в полуфинал. И вам немного прилетело за это в сети. Готовы сдать назад?

— Готов повторить. Если не замахиваться на высокое, зачем играть футбол? Есть ведь и такая точка зрения: почему не избрать целью победу в турнире? Так что от своих слов не отказываюсь. Для меня успехом будет именно полуфинал. Как минимум.

— Летопись обороны сборной разделена на периоды с Игнашевичем и без него. Какой вам видится сейчас эта линия? Строится? Растет? Стагнирует?

— Сергей Николаич с его опытом и умением, ясно, оставил след. После него и Березуцких началась смена поколений.

Защитника масштаба Игнашевича в сборной действительно нет, но те, кто есть, могут играть на высоком уровне. А тренерский штаб может показать и рассказать так, что останется только выполнить.