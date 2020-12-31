Кудряшов – о Евро-2020: «Не отказываюсь от своих слов. Успехом будет как минимум выход в полуфинал»

наивный, уровень сборной России это Казахстан, Армения, Беларусь.Даже Украина сильнее сейчас
Защитник турецкого «Антальяспора» Федор Кудряшов поделился мнением о перспективах сборной России на предстоящем Евро-2020.
— В интервью «РГ» вы назвали целью сборной на Евро-2020 выход в полуфинал. И вам немного прилетело за это в сети. Готовы сдать назад?
— Готов повторить. Если не замахиваться на высокое, зачем играть футбол? Есть ведь и такая точка зрения: почему не избрать целью победу в турнире? Так что от своих слов не отказываюсь. Для меня успехом будет именно полуфинал. Как минимум.
— Летопись обороны сборной разделена на периоды с Игнашевичем и без него. Какой вам видится сейчас эта линия? Строится? Растет? Стагнирует?
— Сергей Николаич с его опытом и умением, ясно, оставил след. После него и Березуцких началась смена поколений.
Защитника масштаба Игнашевича в сборной действительно нет, но те, кто есть, могут играть на высоком уровне. А тренерский штаб может показать и рассказать так, что останется только выполнить.
- На групповом этапе Евро-2020 сборная России сыграет с Бельгией, Финляндией и Данией.
- Турнир намечен на июнь-июль 2021 года.
- УЕФА еще не утвердил окончательный формат проведения Евро.