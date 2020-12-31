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    УЕФА намерен провести Евро-2020 в 12 городах. Решение о допуске болельщиков будет принято в апреле

    УЕФА намерен провести перенесенный из-за коронавируса Евро-2020 в 12 городах. Решение о допуске болельщиков на трибуны будет принято не в марте, как планировалось ранее, а в апреле.

    «Я настроен оптимистично в отношении того, что по мере приближения к турниру ситуация с вирусом изменится. Поэтому важно дать городам-организаторам и руководству стран проведения Евро как можно больше времени, чтобы сформировать наиболее точную картину того, чего ожидать в июне-июле.

    Болельщики делают футбол особенным. Мы должны предоставить себе максимальное пространство для манeвров, чтобы как можно быстрее вернуть любителей футбола на стадионы», – рассказал президент УЕФА Александр Чеферин.

    • Изначально Евро-2020 должен был состояться летом 2020 года.
    • Сейчас турнир намечен на июнь-июль 2021 года.
    • УЕФА еще не утвердил окончательный формат проведения Евро.

    Эксперт ВОЗ Мас-Кома – о проведении Евро-2020: «Ключевое слово – «неуверенность». Мы думаем о новой отсрочке соревнований»

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    Источник: сайт УЕФА

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    Комментарии4
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      Рейтинг: +8943

      alex1951 32 минуты назад

      Конец света. Вот она Третья Мировая.
      Какой то Вирус из Короны всю жизнь загнал в Жо.
      Футбол не исключение. Будут запреты.Будет кризис.
      Все! Аминь!

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      Рейтинг: +655

      Lilipyt 1 час назад

      Жадность она такая.... Уже пора бы и отказаться от проведения этого турнира и пропустить его, готовясь дальше к ЧМ. Финальная стадия без зрителя это насмешка над футболом. Стадионы и города ни чего не заработают, а УЕФА заработает на продаже ТВ трансляциях. Потом будут хвастаться, что они побили рекорд по просмотрам....

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      Рейтинг: +13150

      alarm > Lilipyt 34 минуты назад

      ЧЕ - вещь такая, она, как олимпиада: раз в 4 года. и многие стремятся туда попасть, пропустить нельзя. в здравом смысле никто не откажется, начиная с агентов и игроков - заканчивая руководством уефа.

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      Рейтинг: +13150

      alarm 1 час назад

      главное, чтобы хряков не пускали)

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