УЕФА намерен провести Евро-2020 в 12 городах. Решение о допуске болельщиков будет принято в апреле

УЕФА намерен провести перенесенный из-за коронавируса Евро-2020 в 12 городах. Решение о допуске болельщиков на трибуны будет принято не в марте, как планировалось ранее, а в апреле.

«Я настроен оптимистично в отношении того, что по мере приближения к турниру ситуация с вирусом изменится. Поэтому важно дать городам-организаторам и руководству стран проведения Евро как можно больше времени, чтобы сформировать наиболее точную картину того, чего ожидать в июне-июле.

Болельщики делают футбол особенным. Мы должны предоставить себе максимальное пространство для манeвров, чтобы как можно быстрее вернуть любителей футбола на стадионы», – рассказал президент УЕФА Александр Чеферин.

Изначально Евро-2020 должен был состояться летом 2020 года.

Сейчас турнир намечен на июнь-июль 2021 года.

УЕФА еще не утвердил окончательный формат проведения Евро.

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