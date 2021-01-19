Эксперт ВОЗ Мас-Кома – о проведении Евро-2020: «Ключевое слово – «неуверенность». Мы думаем о новой отсрочке соревнований»

Профессор Сантьяго Мас-Кома, эксперт Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), допускает, что Евро-2020 перенесут в связи с пандемией коронавируса. Создание вакцины не стало полным решением проблемы, сообщил Мас-Кома.

«Смогут ли вакцины остановить это распространение — все еще большой вопрос. Мы знаем, что вакцинированные люди по-прежнему восприимчивы к инфекции, и они, вероятно, также смогут заражать окружающих. До сих пор мы точно не знаем, смогут ли вакцины снизить скорость распространения болезни и, если это произойдет, в какой степени.

Я вовлечен в организацию масштабных мероприятий, запланированных на июль–август 2021 года. Во всех этих случаях мы пришли к выводу, что нынешнее ключевое слово — это «неуверенность», и что нынешнее развитие пандемии не дает оснований для оптимизма. Таким образом, во всех случаях мы думаем о плане Б, то есть новой отсрочке соревнований. Вы наверняка знаете, что обсуждается возможность очередного переноса Олимпийских игр в Токио. И это несмотря на то, что в Японии вторая волна COVID-19 проходит с довольно низкими показателями заболеваемости», – сказал эксперт ВОЗ.