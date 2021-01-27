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    Манчини: «Сказал «Фиорентине», что Кокорин – один из лучших российских игроков»

    Главный тренер сборной Италии Роберто Манчини поделился мнением о переходе Александра Кокорина из «Спартака» в «Фиорентину».

    «Думаю, что он может проделать хорошую работу в «Фиорентине». «Фиорентина» — хорошая молодая команда. И Коко может играть там очень хорошо.

    У меня они спрашивали о некоторых технических моментах, связанных с Сашей. Только это. И я ответил, что для меня это один из лучших российских игроков», – приводит слова Манчини Sport24.

    • По информации «СЭ», форвард будет получать в Италии около 1,7 миллиона евро в год. Сумма трансфера – 4 миллиона.
    • «Фиорентина» в Серии А идет 12-й.
    • Манчини тренировал Кокорина в «Зените».

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    Источник: Sport24

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