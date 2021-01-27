Манчини: «Сказал «Фиорентине», что Кокорин – один из лучших российских игроков»

Главный тренер сборной Италии Роберто Манчини поделился мнением о переходе Александра Кокорина из «Спартака» в «Фиорентину».
«Думаю, что он может проделать хорошую работу в «Фиорентине». «Фиорентина» — хорошая молодая команда. И Коко может играть там очень хорошо.
У меня они спрашивали о некоторых технических моментах, связанных с Сашей. Только это. И я ответил, что для меня это один из лучших российских игроков», – приводит слова Манчини Sport24.
- По информации «СЭ», форвард будет получать в Италии около 1,7 миллиона евро в год. Сумма трансфера – 4 миллиона.
- «Фиорентина» в Серии А идет 12-й.
- Манчини тренировал Кокорина в «Зените».
Источник: Sport24