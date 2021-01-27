Манчини: «Сказал «Фиорентине», что Кокорин – один из лучших российских игроков»

Главный тренер сборной Италии Роберто Манчини поделился мнением о переходе Александра Кокорина из «Спартака» в «Фиорентину».

«Думаю, что он может проделать хорошую работу в «Фиорентине». «Фиорентина» — хорошая молодая команда. И Коко может играть там очень хорошо.

У меня они спрашивали о некоторых технических моментах, связанных с Сашей. Только это. И я ответил, что для меня это один из лучших российских игроков», – приводит слова Манчини Sport24.