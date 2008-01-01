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    Уткин: «Вся история с Жалолиддиновым в «Локомотиве» – смешное позорище»

    Видеоблогер Василий Уткин охарактеризовал ситуацию с разрывом контракта между «Локомотивом» и полузащитником Жасурбеком Жалолиддиновым. Журналист считает ее позорной.

    «Это, конечно, такое смешное позорище – вся история с Жасурбеком Жалолиддиновым в «Локомотиве». Как всe, к чему прикасается Юрий Белоус (агент игрока – прим. «Бомбардира»), комиссионные которого остаются единственной бенефицией этой прекрасной сделки», – написал Уткин.

    • Ранее Белоус сообщал об интересе к нападающему со стороны европейских клубов.
    • Жалолиддинова подписали летом при прежнем руководстве «Локомотива».
    • Игрок не провел в РПЛ ни матча.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: телеграм-канал Василия Уткина

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    Сегодня, 15:37
    Комментарии2
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      Рейтинг: +1522

      kvm 14 минут назад

      просто тренер не смог выговорить его фамилию и поэтому не ставил на матчи...

      0
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      Рейтинг: +20149

      Боцман59rus 45 минут назад

      А какие ещё могут быть истории в нашей убогой лиге

      0
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