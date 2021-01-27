Уткин: «Вся история с Жалолиддиновым в «Локомотиве» – смешное позорище»

Видеоблогер Василий Уткин охарактеризовал ситуацию с разрывом контракта между «Локомотивом» и полузащитником Жасурбеком Жалолиддиновым. Журналист считает ее позорной.

«Это, конечно, такое смешное позорище – вся история с Жасурбеком Жалолиддиновым в «Локомотиве». Как всe, к чему прикасается Юрий Белоус (агент игрока – прим. «Бомбардира»), комиссионные которого остаются единственной бенефицией этой прекрасной сделки», – написал Уткин.