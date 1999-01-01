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    Роша: «О лимите на легионеров узнал только по приезде в Россию»

    Нападающий «Спартака» Педро Роша рассказал, что узнал о лимите на легионеров в РПЛ уже после трансфера в московский клуб. Это было в 2017 году.

    «Узнал о лимите на легионеров, только когда приехал в Россию.

    На мотивацию лимит не влияет, мотивация у меня есть всегда — вне зависимости от того, есть лимит на легионеров или нет. Я просто хочу играть за «Спартак» и быть лучшим», – сказал Роша.

    • Контракт бразильца со «Спартаком» рассчитан до 2023 года.
    • После трансфера в «Спартак» Рошу арендовали «Крузейро» и «Фламенго».
    • «Спартак» идет в РПЛ 3-м.

    Роша: «В чем-то в арендах я прибавил. Точно не скажу, в чем именно»

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    Источник: «Чемпионат»

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