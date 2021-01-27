Роша: «О лимите на легионеров узнал только по приезде в Россию»

Нападающий «Спартака» Педро Роша рассказал, что узнал о лимите на легионеров в РПЛ уже после трансфера в московский клуб. Это было в 2017 году.

«Узнал о лимите на легионеров, только когда приехал в Россию.

На мотивацию лимит не влияет, мотивация у меня есть всегда — вне зависимости от того, есть лимит на легионеров или нет. Я просто хочу играть за «Спартак» и быть лучшим», – сказал Роша.

Контракт бразильца со «Спартаком» рассчитан до 2023 года.

После трансфера в «Спартак» Рошу арендовали «Крузейро» и «Фламенго».

«Спартак» идет в РПЛ 3-м.

Роша: «В чем-то в арендах я прибавил. Точно не скажу, в чем именно»