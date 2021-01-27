Кубок Испании. «Леванте», «Вильярреал» и «Бетис» вышли в четвертьфинал

Завершились матчи 1/8 финала Кубка Испании.
«Леванте», «Бетис» и «Вильярреал» прошли в следующий раунд, обыграв «Вальядолид», «Реал Сосьедад» и «Жирону».
Кубок Испании. 1/8 финала
Вальядолид – Леванте – 2:4 (1:2)
Голы: 1:0 – Тони, 13; 1:1 – Барди, 23; 1:2 – Мальса, 45; 1:3 – Коке, 59; 2:3 – Вайсман, 65; 2:4 – Моралес (с пенальти), 80.
Жирона – Вильярреал – 0:1 (0:1)
Голы: 0:1 – Пино, 19.
Бетис – Реал Сосьедад – 3:1 (0:1, 1:1, 2:1)
Голы: 0:1 – Оярсабаль, 13; 1:1 – Каналес, 79; 2:1 – Иглесиас, 96; 3:1 – Иглесиас, 111.
Удаления: Санабрия, 76 (вторая ж.к.) – Ильяраменди, 48 (вторая ж.к.)
Источник: Бомбардир.ру