Ларссон: «Уход Кокорина – потеря для «Спартака». Жаль, что он ушел»

Нападающий «Спартака» Джордан Ларссон отреагировал на переход Александра Кокорина в «Фиорентину».

— Уход Кокорина — конкурента по позиции. Рады?

— Мы были конкурентами, в футболе всегда нужно конкурировать, но Кокорин отличный парень и футболист. Это потеря для нас, жалко, что он ушел. Да, он пробыл в «Спартаке» всего шесть месяцев и много лечился, но Саша — хороший футболист и человек, который помог бы команде.

— Испытали легкую зависть? Саша уехал в большой европейский чемпионат, чего, конечно, хотелось бы и вам.

— Я не тот человек, который завидует. У каждого события есть обоснования, причины. Он получил возможность и воспользовался ей. Только рад за него и точно не стану говорить: «Нет, на его месте должен быть я».

Когда придет время, когда докажу, что достоин получить предложение, то все будет. Все знают о моих амбициях играть в Европе, они никуда не ушли, но я счастлив в «Спартаке» и хочу играть за него.