Ларссон: «Уход Кокорина – потеря для «Спартака». Жаль, что он ушел»

Нападающий «Спартака» Джордан Ларссон отреагировал на переход Александра Кокорина в «Фиорентину».
— Уход Кокорина — конкурента по позиции. Рады?
— Мы были конкурентами, в футболе всегда нужно конкурировать, но Кокорин отличный парень и футболист. Это потеря для нас, жалко, что он ушел. Да, он пробыл в «Спартаке» всего шесть месяцев и много лечился, но Саша — хороший футболист и человек, который помог бы команде.
— Испытали легкую зависть? Саша уехал в большой европейский чемпионат, чего, конечно, хотелось бы и вам.
— Я не тот человек, который завидует. У каждого события есть обоснования, причины. Он получил возможность и воспользовался ей. Только рад за него и точно не стану говорить: «Нет, на его месте должен быть я».
Когда придет время, когда докажу, что достоин получить предложение, то все будет. Все знают о моих амбициях играть в Европе, они никуда не ушли, но я счастлив в «Спартаке» и хочу играть за него.
- Сегодня, 26 января, Кокорин подпишет контракт с «Фиорентиной» и познакомится с партнерами по команде.
- Его соглашение с клубом будет рассчитано на 3,5 года.
- По информации «СЭ», форвард будет получать около 1,7 миллиона евро в год. Сумма трансфера – 4 миллиона.