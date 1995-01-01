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    Ларссон: «Уход Кокорина – потеря для «Спартака». Жаль, что он ушел»

    Нападающий «Спартака» Джордан Ларссон отреагировал на переход Александра Кокорина в «Фиорентину».

    — Уход Кокорина — конкурента по позиции. Рады?

    — Мы были конкурентами, в футболе всегда нужно конкурировать, но Кокорин отличный парень и футболист. Это потеря для нас, жалко, что он ушел. Да, он пробыл в «Спартаке» всего шесть месяцев и много лечился, но Саша — хороший футболист и человек, который помог бы команде.

    — Испытали легкую зависть? Саша уехал в большой европейский чемпионат, чего, конечно, хотелось бы и вам.

    — Я не тот человек, который завидует. У каждого события есть обоснования, причины. Он получил возможность и воспользовался ей. Только рад за него и точно не стану говорить: «Нет, на его месте должен быть я».

    Когда придет время, когда докажу, что достоин получить предложение, то все будет. Все знают о моих амбициях играть в Европе, они никуда не ушли, но я счастлив в «Спартаке» и хочу играть за него.

    • Сегодня, 26 января, Кокорин подпишет контракт с «Фиорентиной» и познакомится с партнерами по команде.
    • Его соглашение с клубом будет рассчитано на 3,5 года.
    • По информации «СЭ», форвард будет получать около 1,7 миллиона евро в год. Сумма трансфера – 4 миллиона.

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    Источник: «Матч ТВ»

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