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  • Азмун: «Знаю, где Дзюба, даже если смотрю на мяч. В штрафной площади Артем может все»

Азмун: «Знаю, где Дзюба, даже если смотрю на мяч. В штрафной площади Артем может все»

26 января 2021, 07:59
6

Нападающий «Зенита» Сердар Азмун поделился мнением об одноклубнике Артеме Дзюбе.

— Вы делите первое место по голам в РПЛ с Дзюбой. Одинаково забили и в прошлом сезоне. У вас есть внутреннее соревнование друг с другом?

— Здоровая конкуренция порождает прогресс. У нас в каждой линии есть футболисты, которые конкурируют между собой.

Мы с Артемом хорошо понимаем друг друга. Я знаю, где он находится, даже если смотрю на мяч или в другую сторону. Всегда понимаю, куда Дзюба побежит, куда отдать передачу.

— Дзюба как-то сказал: «Азмун быстрее меня, очень силен в открываниях. А я техничнее его и лучше играю в пас». Согласны?

— Про себя не могу ничего сказать. Мне сложно судить, в чем я лучше Артема. Но Дзюба — одаренный игрок, мощный. Он физически силен, прекрасно ставит корпус. Не видел в лиге никого, кто может отобрать у Дзюбы мяч без фола. В штрафной площади Артем может все — лучший.

  • Дзюба и Азмун лидируют в списке бомбардиров текущего сезона РПЛ. Оба забили по 11 голов.

Азмун: «От всей души желаю Кокорину добиться успеха в Италии»

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Зенит Дзюба Артем Азмун Сердар
Комментарии (6)
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Oldtrafford83
1611638815
Все знают как вы понимаете друг друга)))
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Юрэс
1611639580
Если можешь ВСЁ , ЗНАЧИТ НЕ МОЖЕШЬ ДЕЛАТЬ НИЧЕГО!!!!!
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DOCTOR PENALTY
1611640281
Понимаем, каким местом ты чуешь Дзюбу в штрафной и за её пределами.)
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D C
1611648266
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NewLife
1611650919
"В штрафной площади Артем может все — лучший." Он может все в раздевалке, а в штрафной так себе рикошетник.
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Hektor 84
1611683246
В раздевалке шлюба с тобой тоже может делать всё что угодно)))
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