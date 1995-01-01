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    Азмун: «Знаю, где Дзюба, даже если смотрю на мяч. В штрафной площади Артем может все»

    Нападающий «Зенита» Сердар Азмун поделился мнением об одноклубнике Артеме Дзюбе.

    — Вы делите первое место по голам в РПЛ с Дзюбой. Одинаково забили и в прошлом сезоне. У вас есть внутреннее соревнование друг с другом?

    — Здоровая конкуренция порождает прогресс. У нас в каждой линии есть футболисты, которые конкурируют между собой.

    Мы с Артемом хорошо понимаем друг друга. Я знаю, где он находится, даже если смотрю на мяч или в другую сторону. Всегда понимаю, куда Дзюба побежит, куда отдать передачу.

    — Дзюба как-то сказал: «Азмун быстрее меня, очень силен в открываниях. А я техничнее его и лучше играю в пас». Согласны?

    — Про себя не могу ничего сказать. Мне сложно судить, в чем я лучше Артема. Но Дзюба — одаренный игрок, мощный. Он физически силен, прекрасно ставит корпус. Не видел в лиге никого, кто может отобрать у Дзюбы мяч без фола. В штрафной площади Артем может все — лучший.

    • Дзюба и Азмун лидируют в списке бомбардиров текущего сезона РПЛ. Оба забили по 11 голов.

    Азмун: «От всей души желаю Кокорину добиться успеха в Италии»

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Комментарии7
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      Рейтинг: +4363

      Гавроша 1 минуту назад

      Свинарник опять бомбанет!!!

      0
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      Рейтинг: +9

      D C 18 минут назад

      Еcли дeлаете cтавки -> info-bet.ru

      0
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      Рейтинг: +8157

      Литейный4 28 минут назад

      Атакующий тандем Азмун и Дзюба сильнейший в РПЛ. Гыгыгы

      3
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      Рейтинг: +6046

      KPCCSPB 2 часа назад

      Педоковатое остроумие свиней сейчас будет извергаться настолько, что визги от оргазмов будут слушать в Сибири.

      4
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      Рейтинг: +19852

      DOCTOR PENALTY 2 часа назад

      Понимаем, каким местом ты чуешь Дзюбу в штрафной и за её пределами.)

      2
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    • ...
      Рейтинг: +721

      Юрэс 2 часа назад

      Если можешь ВСЁ , ЗНАЧИТ НЕ МОЖЕШЬ ДЕЛАТЬ НИЧЕГО!!!!!

      0
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      Рейтинг: +2285

      Oldtrafford83 2 часа назад

      Все знают как вы понимаете друг друга)))

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