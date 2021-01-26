Азмун: «Знаю, где Дзюба, даже если смотрю на мяч. В штрафной площади Артем может все»

Нападающий «Зенита» Сердар Азмун поделился мнением об одноклубнике Артеме Дзюбе.

— Вы делите первое место по голам в РПЛ с Дзюбой. Одинаково забили и в прошлом сезоне. У вас есть внутреннее соревнование друг с другом?

— Здоровая конкуренция порождает прогресс. У нас в каждой линии есть футболисты, которые конкурируют между собой.

Мы с Артемом хорошо понимаем друг друга. Я знаю, где он находится, даже если смотрю на мяч или в другую сторону. Всегда понимаю, куда Дзюба побежит, куда отдать передачу.

— Дзюба как-то сказал: «Азмун быстрее меня, очень силен в открываниях. А я техничнее его и лучше играю в пас». Согласны?

— Про себя не могу ничего сказать. Мне сложно судить, в чем я лучше Артема. Но Дзюба — одаренный игрок, мощный. Он физически силен, прекрасно ставит корпус. Не видел в лиге никого, кто может отобрать у Дзюбы мяч без фола. В штрафной площади Артем может все — лучший.

Дзюба и Азмун лидируют в списке бомбардиров текущего сезона РПЛ. Оба забили по 11 голов.

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