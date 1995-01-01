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    Азмун: «От всей души желаю Кокорину добиться успеха в Италии»

    Нападающий «Зенита» Сердар Азмун высказался о трансфере форварда Александра Кокорина из «Спартака» в «Фиорентину».

    – Ваш бывший одноклубник и давний приятель Александр Кокорин перешел в «Фиорентину».

    – У Кокорина очень большой потенциал. Он может играть в любой лиге. От всей души желаю ему добиться успеха в Италии. Хочу, чтобы Саша с гордостью защищал честь своей страны и радовал болельщиков из России.

    Я всегда радуюсь за Алексея Миранчука, когда он забивает за «Аталанту», и буду радоваться голам Кокорина. Уверен, что после того случая Саша много что переосмыслил.

    Уверен и в том, что он способен добиться большего в футболе. Знаю, что у Кокорина прекрасная семья, знаю, что сейчас парень сфокусирован исключительно на ней и работе.

    • Азмун и Кокорин вместе были на сборе «Зенита» зимой 2020 года, но поиграть за одну команду в официальных матчах им не удалось.
    • Ожидается, что «Фиорентина» во вторник заключит контракт с 29-летним россиянином.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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