Азмун: «От всей души желаю Кокорину добиться успеха в Италии»

Нападающий «Зенита» Сердар Азмун высказался о трансфере форварда Александра Кокорина из «Спартака» в «Фиорентину».

– Ваш бывший одноклубник и давний приятель Александр Кокорин перешел в «Фиорентину».

– У Кокорина очень большой потенциал. Он может играть в любой лиге. От всей души желаю ему добиться успеха в Италии. Хочу, чтобы Саша с гордостью защищал честь своей страны и радовал болельщиков из России.

Я всегда радуюсь за Алексея Миранчука, когда он забивает за «Аталанту», и буду радоваться голам Кокорина. Уверен, что после того случая Саша много что переосмыслил.

Уверен и в том, что он способен добиться большего в футболе. Знаю, что у Кокорина прекрасная семья, знаю, что сейчас парень сфокусирован исключительно на ней и работе.

Азмун и Кокорин вместе были на сборе «Зенита» зимой 2020 года, но поиграть за одну команду в официальных матчах им не удалось.

Ожидается, что «Фиорентина» во вторник заключит контракт с 29-летним россиянином.

«Фиорентина» показала первый день Кокорина в Италии