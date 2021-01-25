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    «Фиорентина» показала первый день Кокорина в Италии

    Пресс-служба «Фиорентины» выложила ролик, посвященный прибытию в Италию нападающего Александра Кокорина.

    В опубликованном видео россиянина встречают в аэропорту, затем он дает интервью и и отправляется на медобследование.

    Ранее сообщалось, что сегодня 29-летний футболист поужинает с президентом «Фиорентины» Рокко Коммиссо, а во вторник подпишет контракт с клубом.

    • Кокорин переходит в итальянский клуб из «Спартака».
    • Его соглашение с «Фиорентиной» будет рассчитано на 3,5 года.
    • По информации «СЭ», форвард будет получать около 1,7 миллиона евро в год. Сумма трансфера – 4 миллиона.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Официальный твиттер «Фиорентины»

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    Сегодня, 23:27
    Комментарии1
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      Рейтинг: +20125

      Боцман59rus 1 минуту назад

      Отверстия для глаз и мелкому можно полноразмерную маску.
      Дожить до 30ки, с такими доходами и возможностями, разговаривать с таким акцентом- преступление

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