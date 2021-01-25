«Фиорентина» показала первый день Кокорина в Италии

Пресс-служба «Фиорентины» выложила ролик, посвященный прибытию в Италию нападающего Александра Кокорина.

В опубликованном видео россиянина встречают в аэропорту, затем он дает интервью и и отправляется на медобследование.

Ранее сообщалось, что сегодня 29-летний футболист поужинает с президентом «Фиорентины» Рокко Коммиссо, а во вторник подпишет контракт с клубом.

Кокорин переходит в итальянский клуб из «Спартака».

Его соглашение с «Фиорентиной» будет рассчитано на 3,5 года.

По информации «СЭ», форвард будет получать около 1,7 миллиона евро в год. Сумма трансфера – 4 миллиона.