«Фиорентина» показала первый день Кокорина в Италии

Отверстия для глаз и мелкому можно полноразмерную маску.
Дожить до 30ки, с такими доходами и возможностями, разговаривать с таким акцентом- преступление
Пресс-служба «Фиорентины» выложила ролик, посвященный прибытию в Италию нападающего Александра Кокорина.
В опубликованном видео россиянина встречают в аэропорту, затем он дает интервью и и отправляется на медобследование.
Ранее сообщалось, что сегодня 29-летний футболист поужинает с президентом «Фиорентины» Рокко Коммиссо, а во вторник подпишет контракт с клубом.
- Кокорин переходит в итальянский клуб из «Спартака».
- Его соглашение с «Фиорентиной» будет рассчитано на 3,5 года.
- По информации «СЭ», форвард будет получать около 1,7 миллиона евро в год. Сумма трансфера – 4 миллиона.
Viola Blog | Arrivo KokorinVisite mediche e prime parole del calciatore all'arrivo in Italia#ForzaViola #Fiorentina pic.twitter.com/QQULdpXXBk— ACF Fiorentina (@acffiorentina) January 25, 2021