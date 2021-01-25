«СЭ»: Кокорин сегодня поужинает с президентом «Фиорентины», а завтра подпишет контракт с клубом

Нападающий Александр Кокорин, который переходит из «Спартака» в «Фиорентину», находится во Флоренции, сообщает «СЭ».

По информации источника, сегодня у 29-летнего футболиста состоится ужин с президентом итальянского клуба Рокко Коммиссо, пожелавшим лично познакомиться с новичком.

Во вторник в первой половине дня россиянин заключит контракт с «Фиорентиной», а во второй – проведет первую тренировку с командой.

В понедельник Кокорин прошел два обследования в клинике «Вилла Стюарт» в Риме. Их результаты пока неизвестны.