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    Вам это нравится. Тест «Бомбардира» о соцсетях и футболе

    «СЭ»: Кокорин сегодня поужинает с президентом «Фиорентины», а завтра подпишет контракт с клубом

    Нападающий Александр Кокорин, который переходит из «Спартака» в «Фиорентину», находится во Флоренции, сообщает «СЭ».

    По информации источника, сегодня у 29-летнего футболиста состоится ужин с президентом итальянского клуба Рокко Коммиссо, пожелавшим лично познакомиться с новичком.

    Во вторник в первой половине дня россиянин заключит контракт с «Фиорентиной», а во второй – проведет первую тренировку с командой.

    В понедельник Кокорин прошел два обследования в клинике «Вилла Стюарт» в Риме. Их результаты пока неизвестны.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 22:20
    Комментарии16
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      Рейтинг: +3487

      solodealer 19 минут назад

      Шурик, вилка в левой, ножик в правой...
      Граппу не заказывай... Потерпи до окончания... Потом, хоть из горла... Стулья не трогай... Переволнуешься - позвони Зюбе...Он подскажет, как снять напряжение...
      И запомни: всё лучшее римляне сделали в язычестве... Христианство ввели указом императора не от хорошей жизни)))

      1
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      Рейтинг: +2515

      Бомбардиръ 52 минуты назад

      К ужину будет целый поросенок.
      И президент во время тоста скажет, что он мол из римского сената, и что он спасает Кокорина из рук восставших рабов.

      1
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      Рейтинг: +3172

      ziborock 58 минут назад

      Ужинать на стульях будут?!)))

      1
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      Рейтинг: +13052

      alarm > ziborock 51 минуту назад

      ну не как вы - в корытах, чавкая и похрюкивая.

      -1
      Ответить
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      Рейтинг: +3172

      ziborock > alarm 35 минут назад

      Чавкаешь и похрюкиваешь наверное ты когда свинину уплетаешь!
      Или ты мусульманин?!)))

      1
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      Рейтинг: +18914

      bset 1 час назад

      Кокорин: "Я не пью шампанское дешевле 250 тысяч евро"

      1
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      Рейтинг: -718

      СуперПАВ9 > bset 43 минуты назад

      Закройся

      0
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      Рейтинг: +8126

      Литейный4 1 час назад

      Поужинают лобстерами. Это не комбикорм в тарасовке со свиньями лопать. Гыгыгы

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +3172

      ziborock > Литейный4 57 минут назад

      Молодец, порадуйся что Шурик сегодня будет есть лобстеров, сидя на поребрике у парадной с шавермой!)))

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +655

      Бенедиктус > ziborock 47 минут назад

      Просто сидя на поребрике у парадной, шаверму у него пудель отобрал))

      1
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      Рейтинг: +5071

      Puddle > Бенедиктус 39 минут назад

      ...а потом тебе на твое паршивое рыло нассал! гы-гы-гы

      -2
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      Рейтинг: +655

      Бенедиктус > Puddle 27 минут назад

      пудель, это же у тебя на шее висит медаль "Самая дающая су.ка Петербурга"? Хотя чего я спрашиваю, конечно же у тебя)

      2
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    • ...
      Рейтинг: +14988

      vladimir-7 1 час назад

      Обследование значит прошел, раз будет встреча с президентом.
      Вопрос с Кокориным практически решен.

      0
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      Рейтинг: +5163

      порт 1 час назад

      Кокоша угощает?

      0
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      Рейтинг: +5071

      Puddle 1 час назад

      Это не с Федауном ужинать, где полба из брюквы, а так же салат из ботвы и жмыха! Гы-гы-гы

      2
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      Рейтинг: -120

      Woodbreak 1 час назад

      Кому вообще этот наркоша нужен? Читать противно даже

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