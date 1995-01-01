«СЭ»: Кокорин сегодня поужинает с президентом «Фиорентины», а завтра подпишет контракт с клубом

Шурик, вилка в левой, ножик в правой...
Граппу не заказывай... Потерпи до окончания... Потом, хоть из горла... Стулья не трогай... Переволнуешься - позвони Зюбе...Он подскажет, как снять напряжение...
И запомни: всё лучшее римляне сделали в язычестве... Христианство ввели указом императора не от хорошей жизни)))
Нападающий Александр Кокорин, который переходит из «Спартака» в «Фиорентину», находится во Флоренции, сообщает «СЭ».
По информации источника, сегодня у 29-летнего футболиста состоится ужин с президентом итальянского клуба Рокко Коммиссо, пожелавшим лично познакомиться с новичком.
Во вторник в первой половине дня россиянин заключит контракт с «Фиорентиной», а во второй – проведет первую тренировку с командой.
В понедельник Кокорин прошел два обследования в клинике «Вилла Стюарт» в Риме. Их результаты пока неизвестны.