Любительский клуб «Сахалинец» предложил контракт Тарасову

Бывший полузащитник «Рубина» Дмитрий Тарасов может продолжить карьеру в ЛФЛ.

Любительский московский клуб «Сахалинец» сообщил, что ведет переговоры с 33-летним футболистом.

«Предложили Дмитрию Тарасову контракт на пять лет, дали два дня на раздумья. Согласится?» – говорится в публикации столичной команды в инстаграме.