Любительский клуб «Сахалинец» предложил контракт Тарасову

Бывший полузащитник «Рубина» Дмитрий Тарасов может продолжить карьеру в ЛФЛ.
Любительский московский клуб «Сахалинец» сообщил, что ведет переговоры с 33-летним футболистом.
«Предложили Дмитрию Тарасову контракт на пять лет, дали два дня на раздумья. Согласится?» – говорится в публикации столичной команды в инстаграме.
- Тарасов выступал за «Рубин» с февраля по декабрь 2020 года, провел 13 матчей, результативными действиями не отличался.
- Владелец «Сахалинца» – ютуб-блогер Михаил Литвин.
- В планах клуба подняться в ПФЛ по итогам этого сезона.
Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает
Источник: Инстаграм «Сахалинца»