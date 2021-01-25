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  • Любительский клуб «Сахалинец» предложил контракт Тарасову

Любительский клуб «Сахалинец» предложил контракт Тарасову

25 января 2021, 20:26
7

Бывший полузащитник «Рубина» Дмитрий Тарасов может продолжить карьеру в ЛФЛ.

Любительский московский клуб «Сахалинец» сообщил, что ведет переговоры с 33-летним футболистом.

«Предложили Дмитрию Тарасову контракт на пять лет, дали два дня на раздумья. Согласится?» – говорится в публикации столичной команды в инстаграме.

  • Тарасов выступал за «Рубин» с февраля по декабрь 2020 года, провел 13 матчей, результативными действиями не отличался.
  • Владелец «Сахалинца» – ютуб-блогер Михаил Литвин.
  • В планах клуба подняться в ПФЛ по итогам этого сезона.
Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Источник: Инстаграм «Сахалинца»
Россия Тарасов Дмитрий
Комментарии (7)
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DOCTOR PENALTY
1611595930
А Бузовой предложите стать титульным спонсором. И два года на раздумье.)
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вальтер 79
1611610056
бузов на повышение пошел)))))))))
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AZ
1611638729
Что за гопники на фото?
Ответить
ItalianFootball
1611644981
Они ему 2 дня дали. Серьёзные ребята, ультиматумы кидают.
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D C
1611648310
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zigbert
1611651297
От такого предложения трудно отказаться.
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Hektor 84
1611682865
Владелец команды ютуб - клоун
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