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    Любительский клуб «Сахалинец» предложил контракт Тарасову

    Бывший полузащитник «Рубина» Дмитрий Тарасов может продолжить карьеру в ЛФЛ.

    Любительский московский клуб «Сахалинец» сообщил, что ведет переговоры с 33-летним футболистом.

    «Предложили Дмитрию Тарасову контракт на пять лет, дали два дня на раздумья. Согласится?» – говорится в публикации столичной команды в инстаграме.

    • Тарасов выступал за «Рубин» с февраля по декабрь 2020 года, провел 13 матчей, результативными действиями не отличался.
    • Владелец «Сахалинца» – ютуб-блогер Михаил Литвин.
    • В планах клуба подняться в ПФЛ по итогам этого сезона.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Инстаграм «Сахалинца»

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +9

      gohfeld 35 минут назад

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      Рейтинг: +19848

      DOCTOR PENALTY 1 час назад

      А Бузовой предложите стать титульным спонсором. И два года на раздумье.)

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