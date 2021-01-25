Любительский клуб «Сахалинец» предложил контракт Тарасову

Бывший полузащитник «Рубина» Дмитрий Тарасов может продолжить карьеру в ЛФЛ.

Любительский московский клуб «Сахалинец» сообщил, что ведет переговоры с 33-летним футболистом.

«Предложили Дмитрию Тарасову контракт на пять лет, дали два дня на раздумья. Согласится?» – говорится в публикации столичной команды в инстаграме.

Тарасов выступал за «Рубин» с февраля по декабрь 2020 года, провел 13 матчей, результативными действиями не отличался.

Владелец «Сахалинца» – ютуб-блогер Михаил Литвин .

. В планах клуба подняться в ПФЛ по итогам этого сезона.