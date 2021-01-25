Тренер «Акрона»: «Обязательно свозим нашего Ленина в Ульяновск»

Главный тренер «Акрона» Игорь Пикущак рассказал о том, как команда встретила бразильского футболиста Маркса Ленина.

«Что касается встречи Ленина в команде, чуть-чуть потравили, конечно, по поводу имени. Называют либо Маркс, либо Ленин.

Думаю, ему уже сказали о том, что в Тольятти есть улицы, названные в честь Маркса и Ленина. У нас практически в каждом городе бывшего СССР они есть.

Свозим ли нашего Ленина в Ульяновск? Он только три дня с нами. Но свозим обязательно!», – рассказал Пикущак «Чемпионату».