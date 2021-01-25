Тренер «Акрона»: «Обязательно свозим нашего Ленина в Ульяновск»

Главный тренер «Акрона» Игорь Пикущак рассказал о том, как команда встретила бразильского футболиста Маркса Ленина.
«Что касается встречи Ленина в команде, чуть-чуть потравили, конечно, по поводу имени. Называют либо Маркс, либо Ленин.
Думаю, ему уже сказали о том, что в Тольятти есть улицы, названные в честь Маркса и Ленина. У нас практически в каждом городе бывшего СССР они есть.
Свозим ли нашего Ленина в Ульяновск? Он только три дня с нами. Но свозим обязательно!», – рассказал Пикущак «Чемпионату».
- 20-летний бразилец перешел в «Акрон» на правах свободного агента.
- Последние три года он играл за молодежную команду «Фламенго».
Источник: «Чемпионат»