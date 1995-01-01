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    Тренер «Акрона»: «Обязательно свозим нашего Ленина в Ульяновск»

    Главный тренер «Акрона» Игорь Пикущак рассказал о том, как команда встретила бразильского футболиста Маркса Ленина.

    «Что касается встречи Ленина в команде, чуть-чуть потравили, конечно, по поводу имени. Называют либо Маркс, либо Ленин.

    Думаю, ему уже сказали о том, что в Тольятти есть улицы, названные в честь Маркса и Ленина. У нас практически в каждом городе бывшего СССР они есть.

    Свозим ли нашего Ленина в Ульяновск? Он только три дня с нами. Но свозим обязательно!», – рассказал Пикущак «Чемпионату».

    • 20-летний бразилец перешел в «Акрон» на правах свободного агента.
    • Последние три года он играл за молодежную команду «Фламенго».

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    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 17:53
    Комментарии1
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      Рейтинг: +6296

      Alekxei Z. 22 минуты назад

      Папу случайно не Энгельсом зовут ?

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