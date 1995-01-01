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    Жамалетдинов: «Слуцкий главным тренером у меня не был – неинтересно, чем он занимается»

    Бывший нападающий ЦСКА Тимур Жамалетдинов, ныне выступающий за «Уфу», рассказал о своем отношении к главному тренеру «Рубина» Леониду Слуцкому.

    – Следите за карьерой Леонида Слуцкого? Что можете сказать о его работе в «Рубине»? Команда по-прежнему в середине таблицы.

    – Я не слежу за его работой. С ним лично не особо знаком, общался пару раз, когда в ЦСКА пересекались. Как таковым главным тренером он у меня не был, поэтому мне неинтересно, чем он занимается. Хоть это и чемпионат, но «Рубин» не та команда, за которой я слежу.

    • В 2019 году Жамалетдинов говорил, что Слуцкий его «не ценит как футболиста и не любит как человека».
    • В текущем сезоне форвард провел за «Уфу» 19 матчей, забил четыре гола и сделал один ассист.

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    Источник: «Реальное время»

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +484

      Spinorr 1 час назад

      Обижен, парень. Сильно обижен. Слуцкого игнорит.

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