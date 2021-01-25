Жамалетдинов: «Слуцкий главным тренером у меня не был – неинтересно, чем он занимается»

Бывший нападающий ЦСКА Тимур Жамалетдинов, ныне выступающий за «Уфу», рассказал о своем отношении к главному тренеру «Рубина» Леониду Слуцкому.

– Следите за карьерой Леонида Слуцкого? Что можете сказать о его работе в «Рубине»? Команда по-прежнему в середине таблицы.

– Я не слежу за его работой. С ним лично не особо знаком, общался пару раз, когда в ЦСКА пересекались. Как таковым главным тренером он у меня не был, поэтому мне неинтересно, чем он занимается. Хоть это и чемпионат, но «Рубин» не та команда, за которой я слежу.