Мамаев: «Жизнь в Краснодаре и Ростове отличается. Ростов-на-Дону – это прям город»

Полузащитник «Ростова» Павел Мамаев сравнил Ростов-на-Дону и Краснодар. Там он выступал за одноименный клуб.

– Спустя время, можешь поделиться впечатлениями о Ростове-на-Дону?

– Я уже жил на юге, но жизнь в Краснодаре и в Ростове отличается. Ростов-на-Дону – это прям город. Но за полтора года, что я здесь, Хорен Байрамян так и не пригласил меня никуда! Можете прям так и написать! То есть, коренной житель Ростова, а ни одного приглашения от него не было!

– Ну вот, кстати, Песьякову здесь так нравится, что он хочет остаться после завершения карьеры.

– Я себя чувствую здесь очень комфортно, посмотрим, как сложится. Еще бы Хорен приглашал куда-нибудь… хотя бы на обед.