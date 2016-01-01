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    Мамаев: «Жизнь в Краснодаре и Ростове отличается. Ростов-на-Дону – это прям город»

    Полузащитник «Ростова» Павел Мамаев сравнил Ростов-на-Дону и Краснодар. Там он выступал за одноименный клуб.

    – Спустя время, можешь поделиться впечатлениями о Ростове-на-Дону?

    – Я уже жил на юге, но жизнь в Краснодаре и в Ростове отличается. Ростов-на-Дону – это прям город. Но за полтора года, что я здесь, Хорен Байрамян так и не пригласил меня никуда! Можете прям так и написать! То есть, коренной житель Ростова, а ни одного приглашения от него не было!

    – Ну вот, кстати, Песьякову здесь так нравится, что он хочет остаться после завершения карьеры.

    – Я себя чувствую здесь очень комфортно, посмотрим, как сложится. Еще бы Хорен приглашал куда-нибудь… хотя бы на обед.

    • Мамаев играет в Ростове-на-Дону с прошлого года.
    • Численность населения в Ростове-на-Дону – более 1,1 миллиона человек, Краснодара – менее миллиона.
    • «Ростов» идет в РПЛ 5-м.

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    Источник: официальный сайт «Ростова»

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