«Црвена Звезда» отклонила 5-миллионное предложение «Спартака» по полузащитнику Николичу

«Спартак» заинтересован в атакующем полузащитнике сербской «Црвены Звезды» Велько Николиче. Россияне предложили 5 миллионов евро.
Белградцы ответили отказом. Они хотят получить не менее 6 миллионов «чистыми» (без учета тех денег, которые придется выплатить посредникам).
- Николич в сезоне-2020/21 провел 28 матчей, забил 3 мяча и сделал 3 голевые передачи.
- Его контракт истекает летом 2023 года.
- Рынок оценивает 21-летнего серба в 3 миллиона евро.
Источник: MozzartSport
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