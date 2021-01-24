«Црвена Звезда» отклонила 5-миллионное предложение «Спартака» по полузащитнику Николичу

«Спартак» заинтересован в атакующем полузащитнике сербской «Црвены Звезды» Велько Николиче. Россияне предложили 5 миллионов евро.

Белградцы ответили отказом. Они хотят получить не менее 6 миллионов «чистыми» (без учета тех денег, которые придется выплатить посредникам).