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    «Црвена Звезда» отклонила 5-миллионное предложение «Спартака» по полузащитнику Николичу

    «Спартак» заинтересован в атакующем полузащитнике сербской «Црвены Звезды» Велько Николиче. Россияне предложили 5 миллионов евро.

    Белградцы ответили отказом. Они хотят получить не менее 6 миллионов «чистыми» (без учета тех денег, которые придется выплатить посредникам).

    • Николич в сезоне-2020/21 провел 28 матчей, забил 3 мяча и сделал 3 голевые передачи.
    • Его контракт истекает летом 2023 года.
    • Рынок оценивает 21-летнего серба в 3 миллиона евро.

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    Источник: MozzartSport

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    Сегодня, 14:14
    Комментарии8
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      Рейтинг: +20115

      Боцман59rus 1 час назад

      Зенит своими трансферами установил "российский коэффициент" ,
      теперь всем приходиться переплачивать

      1
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      Рейтинг: +13922

      derrik2000 1 час назад

      Что за клоунада сейчас происходит в Спартаке???
      "фон тедескин" уходит по окончании сезона?
      Надеюсь, что - да: торжественно обещал, понимаешь, около знамени. )))
      Так под какую игровую схему, под какой стиль, под какого тренера сейчас нужны все эти приобретения???
      Что за ерунда?!
      Или "ГЛАВНОЕ - НЕ РЕЗУЛЬТАТ, СЕЛЕКЦИИ, А САМА РАБОТА СЕЛЕКЦИОННОГО ОТДЕЛА", т. е. "процесс работы"???
      И ещё неуёмное желание "освоить выделенные денежные средствА", как везде и во всём у нас.

      0
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      Рейтинг: +13054

      alarm 1 час назад

      напугали беднягу свинятником - теперь забегает, забивать больше начнёт)

      2
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    • ...
      Рейтинг: +14970

      vladimir-7 1 час назад

      Наверно, меньше десятки не будет стоить.

      0
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      Рейтинг: +8099

      Литейный4 1 час назад

      Узнав, что существует на земле такой свинарник, серб и за десятку не пойдет к ним. гыгыгы

      4
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      Рейтинг: +87

      саня ле 1 час назад

      гуманное решение руководства сербов не дать зачахнуть игроку

      0
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      Рейтинг: +10960

      JTherry 1 час назад

      у Николича отличное видение поля, шикарные пасы обеими ногами, неплохой удар, талантливый игрок... в тоже время весь лимит на иностранцев в Спартаке выбран, под него надо расчищать позицию, и выбор для этого есть...

      2
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      Рейтинг: +13054

      alarm 1 час назад

      позор!

      3
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