Мостовой – о разгроме «Пахтакора»: «Провели хорошую тренировку»

Полузащитник «Зенита» Андрей Мостовой оценил результат товарищеского матча против узбекистанского «Пахтакора» (3:0). Игрок отметился дублем.

– Это сборы, надо набирать форму. Составы, как видите, совсем разные. В целом, провели хорошую тренировку, победили. Конечно, на данном этапе, учитывая, что это сборы, наша игра оставляет желать лучшего – «Пахтакор» больше владел мячом, у них было преимущество. Но мы выиграли с крупным счетом.

– Как в целом сборы?

– Нагрузки приличные. Сегодняшняя игра, думаю, показатель – мы не очень хорошо двигались, уже накопилась усталость.