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    Мостовой – о разгроме «Пахтакора»: «Провели хорошую тренировку»

    Полузащитник «Зенита» Андрей Мостовой оценил результат товарищеского матча против узбекистанского «Пахтакора» (3:0). Игрок отметился дублем.

    – Это сборы, надо набирать форму. Составы, как видите, совсем разные. В целом, провели хорошую тренировку, победили. Конечно, на данном этапе, учитывая, что это сборы, наша игра оставляет желать лучшего – «Пахтакор» больше владел мячом, у них было преимущество. Но мы выиграли с крупным счетом.

    – Как в целом сборы?

    – Нагрузки приличные. Сегодняшняя игра, думаю, показатель – мы не очень хорошо двигались, уже накопилась усталость.

    • У узбекистанского клуба с первых минут вышел бывший форвард сборной Швейцарии Эрен Дердийок, участник Евро-2008.
    • 1-й официальный матч 2021 года «Зенит» проведет в феврале против «Арсенала» в Кубке России.
    • «Зенит» лидирует в РПЛ.

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    Источник: официальный сайт «Зенита»

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