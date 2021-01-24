Мостовой – о разгроме «Пахтакора»: «Провели хорошую тренировку»

Полузащитник «Зенита» Андрей Мостовой оценил результат товарищеского матча против узбекистанского «Пахтакора» (3:0). Игрок отметился дублем.
– Это сборы, надо набирать форму. Составы, как видите, совсем разные. В целом, провели хорошую тренировку, победили. Конечно, на данном этапе, учитывая, что это сборы, наша игра оставляет желать лучшего – «Пахтакор» больше владел мячом, у них было преимущество. Но мы выиграли с крупным счетом.
– Как в целом сборы?
– Нагрузки приличные. Сегодняшняя игра, думаю, показатель – мы не очень хорошо двигались, уже накопилась усталость.
- У узбекистанского клуба с первых минут вышел бывший форвард сборной Швейцарии Эрен Дердийок, участник Евро-2008.
- 1-й официальный матч 2021 года «Зенит» проведет в феврале против «Арсенала» в Кубке России.
- «Зенит» лидирует в РПЛ.
Источник: официальный сайт «Зенита»