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    Бензема – о разгроме «Алавеса»: «Реал» вышел на правильный путь»

    Нападающий мадридского «Реала» Карим Бензема оценил исход матча 20-го тура Примеры против «Алавеса» (4:1). Француз оформил дубль.

    «Очень хорошая игра, важная для уверенности. Мы работаем каждый день. Мы вышли на правильный путь.

    В «Реале» всегда есть груз ответственности. Против «Алавеса» я сыграл хорошо, как и все партнеры», – сказал Бензема.

    • Нападающий в сезоне Примеры идет на 2-м месте по системе «гол+пас» (14 очков).
    • «Реал» идет в таблице 2-м.
    • Следующий соперник – «Леванте» (30 января).

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    Источник: Marca

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