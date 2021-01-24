Бензема – о разгроме «Алавеса»: «Реал» вышел на правильный путь»

Нападающий мадридского «Реала» Карим Бензема оценил исход матча 20-го тура Примеры против «Алавеса» (4:1). Француз оформил дубль.

«Очень хорошая игра, важная для уверенности. Мы работаем каждый день. Мы вышли на правильный путь.

В «Реале» всегда есть груз ответственности. Против «Алавеса» я сыграл хорошо, как и все партнеры», – сказал Бензема.