Бензема – о разгроме «Алавеса»: «Реал» вышел на правильный путь»

Нападающий мадридского «Реала» Карим Бензема оценил исход матча 20-го тура Примеры против «Алавеса» (4:1). Француз оформил дубль.
«Очень хорошая игра, важная для уверенности. Мы работаем каждый день. Мы вышли на правильный путь.
В «Реале» всегда есть груз ответственности. Против «Алавеса» я сыграл хорошо, как и все партнеры», – сказал Бензема.
- Нападающий в сезоне Примеры идет на 2-м месте по системе «гол+пас» (14 очков).
- «Реал» идет в таблице 2-м.
- Следующий соперник – «Леванте» (30 января).
Источник: Marca