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    Журналист Палмери: «Фиорентина» следила за Кокориным с начала декабря

    Журналист beIN Sports и CNN Танкреди Палмери рассказал, что «Фиорентина» более месяца изучала возможность подписания нападающего «Спартака» Александра Кокорина.

    «Фиорентина» следила за Кокориным уже с начала декабря. Он был их целью. Кокорин очень подходит клубу, он нападающий, которому не хватало удачи. Потенциал у него очень хороший.

    «Фиорентина» искала качественный трансфер, с нужной харизмой, потому что последние приобретения были не столь удачны. Вокруг Кокорина было много вопросов. Сейчас есть вопрос: сможет ли он сделать нужный шаг вперeд. «Фиорентина» верит в это», – заявил Палмери.

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    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 18:47
    Комментарии3
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      Рейтинг: +2186

      baden69 37 минут назад

      "«Фиорентина» следила за Кокориным уже с начала декабря."
      Теперь фиалки знают какой массаж предпочитает Саша, по каким барам он любит ходить, какие кроссовки носит и с каким смокингом. Это все, что они могли увидеть в декабре следя за Кокориным.)))

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      Рейтинг: +3229

      mdu86 1 час назад

      "«Фиорентина» следила за Кокориным уже с начала декабря."
      Кто эту ахинею придумал? Кокорин последний раз сыграл 29 ноября. Они следили за его физиопроцедурами?

      2
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      Рейтинг: +85

      саня ле > mdu86 57 минут назад

      да эти писаки порядком подза.......ли носятся с Кокой уже 5 год.забрали в фио и хрен с ним нам то что от этого

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