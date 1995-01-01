Журналист Палмери: «Фиорентина» следила за Кокориным с начала декабря

"«Фиорентина» следила за Кокориным уже с начала декабря."
Теперь фиалки знают какой массаж предпочитает Саша, по каким барам он любит ходить, какие кроссовки носит и с каким смокингом. Это все, что они могли увидеть в декабре следя за Кокориным.)))
Журналист beIN Sports и CNN Танкреди Палмери рассказал, что «Фиорентина» более месяца изучала возможность подписания нападающего «Спартака» Александра Кокорина.
«Фиорентина» следила за Кокориным уже с начала декабря. Он был их целью. Кокорин очень подходит клубу, он нападающий, которому не хватало удачи. Потенциал у него очень хороший.
«Фиорентина» искала качественный трансфер, с нужной харизмой, потому что последние приобретения были не столь удачны. Вокруг Кокорина было много вопросов. Сейчас есть вопрос: сможет ли он сделать нужный шаг вперeд. «Фиорентина» верит в это», – заявил Палмери.
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